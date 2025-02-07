Трамп заявил, когда может встретиться с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сообщил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Трампа, переговоры предположительно состоятся в Вашингтоне.

"Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе", – отметил американский лидер.

Также он ответил на вопрос о том, где именно может пройти встреча, пишет издание "РБК-Украина".

"Это может быть Вашингтон. Ну, я не собираюсь ехать туда (в Киев – ред.)", — добавил он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", планирует посетить Мюнхенскую конференцию безопасности. Глава Администрации президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Зеленский возглавит украинскую делегацию.

По словам Ермака, украинская делегация представит позицию страны по прекращению войны и свои взгляды на то, как можно достичь "долговременного мира".

“Нужно, чтобы лидеры и политические эксперты, которые будут в Мюнхене, осознали, что это импульс, что мы очень близки к настоящему завершению этой войны справедливым и продолжительным миром. Однако для этого необходимо быть вместе… Чтобы не дать России возможность разделить мир, разделить партнеров", – убежден Ермак.

На встрече в Мюнхене, как отметил Ермак, Украина надеется обсудить, какие гарантии безопасности можно ввести, чтобы предотвратить повторную агрессию со стороны России.

Также в сети Интернет распространяются различные варианты предполагаемого мирного плана президента США Дональда Трампа. Следует отметить, что возможные сценарии завершения войны начали появляться уже в первый год полномасштабного вторжения. Однако именно к видению Трапа завершение войны в Украине приковано больше внимания. Ведь он во время президентской гонки обещал завершить войну в Украине через 24 часа.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что сейчас мирный план Трампа не существует.



