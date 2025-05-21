Трамп заявил лидерам Европы, что Россия побеждает в войне: что он теперь собирается делать

В ходе разговоров с европейскими лидерами президент США Дональд Трамп дал понять, что считает победу России в войне вероятной.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

По информации источников, Трамп даже повторил некоторые нарративы Кремля.

"Публичные данные показывают, что с января Россия захватила менее четверти процента (0,15%) территории Украины, которая подверглась самым ожесточенным боям войны и частично находится под оккупацией уже более десяти лет, до сих пор не полностью контролируется Москвой", – говорится в публикации.

Bloomberg также отмечает, что ситуация на фронте существенно отличается от дипломатических перемен, играющих в пользу Путина.

"На этой неделе он (Путин, – ред.) пытался выиграть время во время телефонного разговора с Трампом, который отказался от требований прекращения огня и введения санкций, что вызвало опасения в Европе относительно его ухода от давно задекларированных целей достижения скорейшего мирного соглашения", – отмечают аналитики издания.

В то же время старший научный сотрудник программы "Россия и Евразия" отметил, что предположение Путина о возможности быстрого захвата всех четырех регионов Украины или даже в будущем – полностью нереалистично.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп внезапно изменил свой план по прекращению огня в Украине . Президент США Дональд Трамп, после телефонного разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, отказался от своих предыдущих требований относительно немедленного прекращения огня в Украине. Более того, США пока не планируют вводить санкции против России совместно с европейскими партнерами.

По информации издания, неожиданное решение Трампа, кроме влияния на ситуацию с войной в Украине, также стало "серьезным ударом" по канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Недавно Мерц выдвинул ультиматум Кремлю, пригрозив, что Германия вместе с США расширит санкции против РФ.