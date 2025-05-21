logo

BTC/USD

110831.37

ETH/USD

2646.70

LTC/USD

100.75

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

47.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп заявил лидерам Европы, что Россия побеждает в войне: что он теперь собирается делать
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп заявил лидерам Европы, что Россия побеждает в войне: что он теперь собирается делать

Трамп отказался от требований прекращения огня и угроз санкциями

21 мая 2025, 19:50 comments2521
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

В ходе разговоров с европейскими лидерами президент США Дональд Трамп дал понять, что считает победу России в войне вероятной.

Трамп заявил лидерам Европы, что Россия побеждает в войне: что он теперь собирается делать

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

По информации источников, Трамп даже повторил некоторые нарративы Кремля.

"Публичные данные показывают, что с января Россия захватила менее четверти процента (0,15%) территории Украины, которая подверглась самым ожесточенным боям войны и частично находится под оккупацией уже более десяти лет, до сих пор не полностью контролируется Москвой", – говорится в публикации.

Bloomberg также отмечает, что ситуация на фронте существенно отличается от дипломатических перемен, играющих в пользу Путина.

"На этой неделе он (Путин, – ред.) пытался выиграть время во время телефонного разговора с Трампом, который отказался от требований прекращения огня и введения санкций, что вызвало опасения в Европе относительно его ухода от давно задекларированных целей достижения скорейшего мирного соглашения", – отмечают аналитики издания.

В то же время старший научный сотрудник программы "Россия и Евразия" отметил, что предположение Путина о возможности быстрого захвата всех четырех регионов Украины или даже в будущем – полностью нереалистично.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп внезапно изменил свой план по прекращению огня в Украине  Президент США Дональд Трамп, после телефонного разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, отказался от своих предыдущих требований относительно немедленного прекращения огня в Украине. Более того, США пока не планируют вводить санкции против России совместно с европейскими партнерами.

 По информации издания, неожиданное решение Трампа, кроме влияния на ситуацию с войной в Украине, также стало "серьезным ударом" по канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Недавно Мерц выдвинул ультиматум Кремлю, пригрозив, что Германия вместе с США расширит санкции против РФ. 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-21/russian-advance-in-ukraine-is-slowing-despite-putin-s-confidence?srnd=homepage-europe
Теги:

Новости

Все новости