Трамп заявил о большом прогрессе по отношению к войне в Украине: детали

Президент США Дональд Трамп заявил, что произошел большой прогресс по вопросу войны в Украине, который касается России. По его словам, у него была отличная встреча с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске, где обсуждалась война в Украине.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в своей собственной соцсети Truth Social опубликовал несколько сообщений по поводу его встречи с Владимиром Путиным на Аляске, где был поднят вопрос войны в Украине. Сначала президент США подверг критике негативную реакцию СМИ на его встречу с российским диктатором.

"Невероятно, как фейковые новости жестоко искажают ПРАВДУ, когда дело доходит до меня. Я НЕ могу НИЧЕГО сказать или сделать, что побудило бы их честно писать или сообщать обо мне. У меня была замечательная встреча на Аляске по поводу глупой войны Байдена, войны, которой никогда не должно быть!!!", — написал Трамп.

В следующем сообщении Трамп снова обвинил медиа в якобы создании фейковых новостей. По словам президента США, вместо критики в его сторону, СМИ должны говорить о шести войнах, которые якобы были остановлены при содействии Трампа.

В последнем сообщении Трамп анонсировал "большой прогресс" по вопросу войны в Украине, однако не сообщил никаких деталей.

"БОЛЬШОЙ ПРОГРЕСС ПО РОССИИ. СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ!", — написал Трамп прописными буквами.

