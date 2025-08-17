logo

Трамп заявил о большом прогрессе по отношению к войне в Украине: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп заявил о большом прогрессе по отношению к войне в Украине: детали

Дональд Трамп опубликовал несколько сообщений после своей встречи с Путиным.

17 августа 2025, 17:02
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что произошел большой прогресс по вопросу войны в Украине, который касается России. По его словам, у него была отличная встреча с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске, где обсуждалась война в Украине.

Трамп заявил о большом прогрессе по отношению к войне в Украине: детали

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в своей собственной соцсети Truth Social опубликовал несколько сообщений по поводу его встречи с Владимиром Путиным на Аляске, где был поднят вопрос войны в Украине. Сначала президент США подверг критике негативную реакцию СМИ на его встречу с российским диктатором.

"Невероятно, как фейковые новости жестоко искажают ПРАВДУ, когда дело доходит до меня. Я НЕ могу НИЧЕГО сказать или сделать, что побудило бы их честно писать или сообщать обо мне. У меня была замечательная встреча на Аляске по поводу глупой войны Байдена, войны, которой никогда не должно быть!!!", — написал Трамп.

В следующем сообщении Трамп снова обвинил медиа в якобы создании фейковых новостей. По словам президента США, вместо критики в его сторону, СМИ должны говорить о шести войнах, которые якобы были остановлены при содействии Трампа.

В последнем сообщении Трамп анонсировал "большой прогресс" по вопросу войны в Украине, однако не сообщил никаких деталей.

"БОЛЬШОЙ ПРОГРЕСС ПО РОССИИ. СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ!", — написал Трамп прописными буквами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп поддержал план Путина прекратить войну в Украине. Он предусматривает от Украины добровольную передачу России части своих территорий.

Также "Комментарии" писали, что европейские лидеры совместно с Зеленским совершат визит в Вашингтон, чтобы обсудить с Трампом предложение Путина о войне в Украине.



Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump
