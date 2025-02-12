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Ткачик Олеся
Президент Дональд Трамп принял в Белом доме Марка Фогеля — американского учителя, которого накануне освободили из российского заключения, где он был с 2021 года.
Дональд Трамп
В заявлении Совета по нацбезопасности говорится, что это "служит демонстрацией доброй воли со стороны россиян и знаком того, что мы двигаемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасающей войне в Украине".
При этом, как указывает политолог Валерий Дымов, сам Дональд Трамп не раскрыл условия обмена. Но сказал, что соглашение было "очень справедливым и разумным".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 11 февраля в Москву прибыл специальный посланник американского президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Впрочем, как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Кремль якобы не располагал информацией о возможном прилете в Москву спецпосланника Трампа. Впоследствии стало известно, что спецпосланник прилетал, чтобы унести американского гражданина Марка Фогеля.
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