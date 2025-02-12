Президент Дональд Трамп принял в Белом доме Марка Фогеля — американского учителя, которого накануне освободили из российского заключения, где он был с 2021 года.

Дональд Трамп

В заявлении Совета по нацбезопасности говорится, что это "служит демонстрацией доброй воли со стороны россиян и знаком того, что мы двигаемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасающей войне в Украине".

”Это может быть важной частью окончания войны с Украиной. Мы ценим то, что сделал президент Путин. …Думаю, что мы достигли большого прогресса. Это очень важный вечер для прекращения войны, и я думаю, что все хотят, чтобы оно закончилось”, — сказал Трамп.

При этом, как указывает политолог Валерий Дымов, сам Дональд Трамп не раскрыл условия обмена. Но сказал, что соглашение было "очень справедливым и разумным".

"То есть теперь можно хватать американских граждан (или немецких, как это было недавно с "кейсом" обмена преступника, который по заказу ФСБ убил в центре Берлина чеченского оппозиционера, на захваченного Лукашенко первого попавшегося, ни в чем не виноватого, немца в белорусе), навязывать свои условия для "освобождения" или обмена заложника и затем "демонстрировать" "жест доброй воли" и "большой прогресс"? И это "справедливо"? И это еще и "умно"? И это "мир через силу"?" – отмечает Дымов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 11 февраля в Москву прибыл специальный посланник американского президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Впрочем, как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Кремль якобы не располагал информацией о возможном прилете в Москву спецпосланника Трампа. Впоследствии стало известно, что спецпосланник прилетал, чтобы унести американского гражданина Марка Фогеля.





