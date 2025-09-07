Трамп заявил о готовности ко второму этапу санкций против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов перейти ко "второму этапу" санкций против России. Об этом он сообщил на брифинге для журналистов перед Белым домом.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Во время пресс-конференции в Белом доме журналисты спросили Трампа, готов ли президент США перейти ко второму этапу санкций против России.

"Да, готов", – коротко, но утвердительно ответил Трамп.

Впрочем, конкретные детали или сроки возможного введения новых санкций против РФ Трамп не озвучил.

Высказывание президента США по санкциям прозвучало на фоне очередной массированной атаки России по украинским городам в ночь на 7 сентября. По данным Воздушных сил, Россия выпустила 810 дронов и 13 ракет, в том числе баллистических, что стало самой большой атакой с начала войны.

Еще 2 сентября Трамп заявил, что узнал "интересные вещи" о войне России против Украины и пообещал раскрыть эту информацию в ближайшее время. Однако тогда президент тоже не раскрыл деталей. Американский лидер не в первый раз грозит санкциями, в августе Трамп установил дедлайн для Путина, однако после встречи с российским диктатором отменил его и не вел никаких ограничений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности Вашингтона вместе с ЕС довести экономику России до "полного коллапса" из-за новых санкций. По его словам, вторичные санкции на российскую нефть заставят российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Также "Комментарии" писали, что политический обозреватель Виталий Портников прогнозирует стратегию, по которой Кремль может в очередной раз избежать санкций США. Как объясняет Портников, Путин может согласиться на встречу с Зеленским, однако не приведет к прогрессу.