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Трамп заявил о хорошей возможности закончить войну в Украине

Дональд Трамп назвал отличными переговоры с Путиным и Зеленским.

сегодня, 15:05
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Автор:
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление после телефонных звонков российскому диктатору Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, возникла "хорошая возможность "закончить войну в Украине.

Трамп заявил о хорошей возможности закончить войну в Украине

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

Дональд Трамп на собственной платформе Truth Social опубликовал краткое сообщение по итогам переговоров с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

"Великолепные переговоры с Россией и Украиной вчера. Хорошая возможность завершить ту ужасную, очень кровавую войну!!!", — написал Трамп.

Трамп заявил о хорошей возможности закончить войну в Украине - фото 2

Скриншот сообщения Трампа на Truth Social

Напомним, что 12 февраля Трамп заявил о телефонном разговоре с Путиным, который длился около 90 минут. Это стал первый звонок Трампа к Путину после его инаугурации, а также первый контакт руководителей стран с начала полномасштабного вторжения. Одной из тем разговоров стала Украина. Однако Трамп не вдавался в детали, указав, что планирует встретиться в будущем с российским диктатором Владимиром Путиным и пригласил его в Белый дом.

После звонка Путину Трамп провел разговор с Владимиром Зеленским. Как сообщил президент Украины, Трамп рассказал ему некоторые детали разговора с Путиным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на разговор Трампа с Путиным по Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле рассказали новые детали разговора Трампа и Путина. Как пояснил Песков, в диалоге не было вопросов относительно Крыма и других временно оккупированных территорий Украины, которые находятся под контролем России. По его словам, Кремль открыт для диалога с Трампом.



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Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/113996433848678436
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