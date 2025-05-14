Трамп заявил о хороших новостях по Украине на сегодня и завтра: детали

Президент США Дональд Трамп предполагает, что вскоре можно будет услышать "хорошие новости" о войне России против Украины. По его словам, они могут быть объявлены "сегодня, завтра и, возможно, в пятницу".

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп после Саудовской Аравии прилетел в Катар для двусторонних встреч с эмиром. Во время разговора с катарским лидером президент США намекнул на некоторые новости об отношениях между Россией и Украиной.

"Вы очень активно помогаете нам в других регионах, например с Россией и Украиной. Думаю, что мы можем иметь достаточно хорошие новости оттуда сегодня, а может быть, и завтра или в пятницу — увидим. Хочу поблагодарить вас за все, и, в частности, за нашу дружбу", – сказал Трамп.

Напомним, что 15 мая может пройти встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Стамбуле. Зеленский заявил, что отправится в Турцию, где встретится с Эрдоганом и будет там ждать Путина. По словам президента, он согласен на прямые переговоры с российским диктатором.

В Кремле не ответили, приедет ли Путин в Стамбул, однако заявили, что российская делегация готовится к визиту в Турцию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заявил о возможности лично приехать на переговоры в Стамбул, где встретятся Зеленский и Путин. По словам президента США, такой вариант возможен, если в ходе переговоров будут достигнуты договоренности, приближающие окончание войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о бывшем спецпредставителе Государственного департамента США по вопросам Украины Курте Волкере, который отметил проблему относительно идеи Трампа закончить войну в Украине. По его словам Трампу безразлично, как закончится война, главное чтобы ей пришел конец.