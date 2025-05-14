Трамп заявил о хороших новостях по Украине на сегодня и завтра: детали

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп предполагает, что вскоре можно будет услышать "хорошие новости" о войне России против Украины. По его словам, они могут быть объявлены "сегодня, завтра и, возможно, в пятницу".
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Дональд Трамп после Саудовской Аравии прилетел в Катар для двусторонних встреч с эмиром. Во время разговора с катарским лидером президент США намекнул на некоторые новости об отношениях между Россией и Украиной.
Напомним, что 15 мая может пройти встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Стамбуле. Зеленский заявил, что отправится в Турцию, где встретится с Эрдоганом и будет там ждать Путина. По словам президента, он согласен на прямые переговоры с российским диктатором.
В Кремле не ответили, приедет ли Путин в Стамбул, однако заявили, что российская делегация готовится к визиту в Турцию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заявил о возможности лично приехать на переговоры в Стамбул, где встретятся Зеленский и Путин. По словам президента США, такой вариант возможен, если в ходе переговоров будут достигнуты договоренности, приближающие окончание войны в Украине.
Также "Комментарии" писали о бывшем спецпредставителе Государственного департамента США по вопросам Украины Курте Волкере, который отметил проблему относительно идеи Трампа закончить войну в Украине. По его словам Трампу безразлично, как закончится война, главное чтобы ей пришел конец.
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