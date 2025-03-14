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Трамп провел "хороший" разговор с Путиным: попросил российского диктатора выполнить одну просьбу

Трамп провел разговор с Путиным по поводу войны в Украине.

сегодня, 15:56
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялись "очень хорошие и продуктивные дискуссии" с Владимиром Путиным. По словам Трампа, он попросил российского диктатора сохранить жизнь украинским военным на войне.

Трамп провел "хороший" разговор с Путиным: попросил российского диктатора выполнить одну просьбу

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

Дональд Трамп рассказал о разговоре с Путиным, который состоялся после заявлений российского диктатора о согласии на временное перемирие, однако лишь на условиях Кремля.

"Вчера у нас состоялись очень хорошие и продуктивные дискуссии с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война может наконец-то завершиться", — пишет Трамп в Truth Social.

Трамп добавил, что попросил у Путина сохранить жизнь украинским солдатам, которые находятся якобы в окружении.

"Тысячи украинских военных полностью окружены российскими военными, и в очень плохом и уязвимом состоянии. Я настойчиво просил президента Путина сохранить им жизнь. Это была бы ужасная резня, которой не было со времен Второй мировой войны", — добавил Трамп, не уточняя, где находятся украинские силы в окружении.

После сообщения президента США в Белом доме уточнили, что с Путиным говорил спецпредставитель Стив Уиткофф, а не Дональд Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп назвал виновного в войне в Украине и дал новое обещание. По его словам, война в Украине произошла из-за того, что он не был президентом США. Трамп считает виновным во всех проблемах бывшего президента США Джо Байдена.

Также "Комментарии" писали, что Путин ответил на идею перемирия, предложенного США по итогам переговоров с Украиной в Саудовской Аравии. Глава МИД Андрей Сибига объяснил, в чем разница ответа Украины и России на возможное временное прекращение огня.



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Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114161039436456514
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