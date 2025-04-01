Трамп заявил о предстоящем увольнении Илона Маска

Президент США Дональд Трампа заявил, что Илон Маск, руководящий Департаментом по вопросам эффективности правительства (DOGE), вскоре уйдет с этого поста. По его словам, после работы в правительстве Маск вернется к управлению своими компаниями.

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Во время пресс-конференции репортер спросил, хочет ли Трамп, чтобы генеральный директор Tesla и SpaceX остался на своем посту руководителя DOGE в будущем. Как пояснил журналист, Маск имеет статус специального государственного служащего, что означает, что он может работать только 130 дней в своей должности.

Трамп спрогнозировал, что Маск уйдет из его администрации и сосредоточится на собственном бизнесе.

"Я считаю, что он отличный, но я также считаю, что у него есть большая компания, которой он будет руководить. В какой-то момент он вернется. Он этого хочет. Я бы держал его столько, сколько могу. Он очень талантливый парень", — ответил Трамп.

Также Трампа спросили, что будет, когда Маск покинет пост руководителя DOGE. По словам президента США, со временем секретари и руководители разных агентств "смогут выполнять эту работу", которую делал Маск, а именно сокращение расходов правительства.

Сам Маск недавно заявил, что ожидает достичь всех поставленных целей по сокращению расходов правительства за свой 130-дневный период специального госслужащего. Ожидается, что 130 дней Маска окончатся в конце мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Илон Маск за два месяца президентства Трампа потерял 140 млрд долларов.

Также "Комментарии" писали, что у американских чиновников возникли вопросы к Илону Маску на 13 миллиардов.