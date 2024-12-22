Трамп заявил о предстоящей встрече с Путиным: будут говорить об окончании войны в Украине

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения окончания войны в Украине. По его словам, именно Путин хочет "быстрее" встретиться.

Трамп и Путин. Фото: AFP

Дональд Трамп выступил перед участниками мероприятия Turning Point USA AmericaFest, где сделал заявление о предстоящей встрече с Путиным. Трамп утверждает, что основным вопросом в разговоре с российским диктатором должно быть окончание войны.

"Включая внешнюю политику, безумные войны, которые были одной из вещей, которые я хочу сделать и быстро, и президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной, поэтому мы должны подождать этого, но мы должны закончить эту войну, эта война ужасна тем, что солдаты, количество погибающих солдат увеличивается", — сказал Трамп.

Также Трамп еще раз повторил, что будь он президентом США, то война в Украине якобы никогда не началась бы. Подобные заявления он активно использовал во время предвыборной кампании, в том числе вместе со словами закончить войну за один день.

"Я закончу войну в Украине, остановлю хаос на Ближнем Востоке и обещаю, что не допущу Третьей мировой войны, к которой мы очень близки", — добавил Трамп.

После избрания Трампа новым президентом США сообщалось, что он якобы беседовал с Путиным, однако эти слухи опровергали в Кремле, а также сам лидер республиканцев. Таким образом это может быть первый разговор Трампа и Путина после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему Трампу не нужно идти на переговоры с Путиным, пока тот не изменит свои условия по войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп может предложить Путину в обмен на окончание войны в Украине.