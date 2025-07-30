Трамп сделал неожиданное признание о симпатиях Мелании к Путину

Президент США Дональд Трамп заявил, что первой леди Мелании Трамп нравится российский диктатор Владимир Путин. Также по словам американского лидера, он хорошо ладит с главой Кремля.

Мелания Трамп. Фото: REUTERS / Hannah McKay

Дональд Трамп в интервью New York Post высказался об отношении Мелании Трамп к Владимиру Путину.

"Мы знаем Путина, и он ей нравится. У меня хорошие с ним отношения", – сказал Трамп.

Однако во время визита в Великобританию президент США был строже к Путину. По его словам, хоть у него "приятные и любезные" разговоры с российским диктатором, однако теперь ему "не очень интересно говорить" с Путиным. Трамп указал, что Путин якобы уже склонялся к миру, однако в конце концов отвергал эту идею и наносил новые удары по Украине.

Несмотря на заявления Трампа, сама же Мелания не рассказывала о своем отношении к Путину, однако сразу после вторжения РФ она поддержала Украину и осудила убийства, совершенные российской армией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп начал угрожать Путину из-за своей жены Мелании. Как оказалось, Трамп разочаровался в Путине по поводу войны в Украине, а одним из факторов этого стало влияние Мелании, в частности ее упоминания, что после разговоров с главой РФ Россия продолжает бить по украинским городам. Именно тогда Трамп объявил России ультиматум в 50 дней, пригрозив санкциями, если Путин не склонится к миру в Украине. Кроме того, в конце июля президент США сократил свой дедлайн для РФ до десяти дней и снова повторил свои угрозы Путину.

Также "Комментарии" писали, что Трамп рассказал, изменила ли Мелания его отношение к Путину. По его словам, Мелания очень умная, но "она очень нейтральная". По мнению Трампа, первая леди США видит ситуацию, как он и просто хочет, чтобы "люди перестали умирать".



