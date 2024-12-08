Трамп заявил о слабости Путина: призвал Украину и Россию идти на мирные переговоры

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Slava Kot
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Россия находится в ослабленном состоянии, а Украина хотела бы окончания войны. По его словам, это создает условия, чтобы "немедленно прекратить огонь и начать переговоры".
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп отреагировал на падение режима Асада в Сирии, указав, что это показало слабость Путина.
Трамп заявил, что Путин потерял интерес к Сирии из-за войны в Украине, где он потерял более 600 тыс. солдат. По словам Трампа, эта война "может продолжаться вечно", однако Украина хочет ее окончить.
В итоге Трамп подчеркнул, что хорошо знает Путина и призвал, что пришло "его время действовать". Избранный президент США добавил, что "Китай может помочь" закончить войну в Украине тоже.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп сделал тревожное заявление для Украины.
Также "Комментарии" писали, что в США подвергли резкой критике Зеленского после встречи с Трампом. Заявили о неуважении к американскому народу.
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