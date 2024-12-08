Трамп заявил о слабости Путина: призвал Украину и Россию идти на мирные переговоры

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Россия находится в ослабленном состоянии, а Украина хотела бы окончания войны. По его словам, это создает условия, чтобы "немедленно прекратить огонь и начать переговоры".

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп отреагировал на падение режима Асада в Сирии, указав, что это показало слабость Путина.

"Асад ушел. Он сбежал из своей страны. Его покровитель Россия во главе с Владимиром Путиным больше не была заинтересована в том, чтобы его защищать. Россия и Иран сейчас находятся в ослабленном состоянии, один из-за Украины и плохой экономики, другой из-за Израиля и его боевые успехи", — пишет Трамп в собственной соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что Путин потерял интерес к Сирии из-за войны в Украине, где он потерял более 600 тыс. солдат. По словам Трампа, эта война "может продолжаться вечно", однако Украина хочет ее окончить.

"Так же Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и прекратить безумие. Они бессмысленно потеряли 400 000 солдат и гораздо больше мирных жителей. Следует немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней напрасно потеряно, слишком много семей уничтожено, и если это продолжать это может обернуться чем-то гораздо большим и гораздо хуже", — заявил Трамп.

В итоге Трамп подчеркнул, что хорошо знает Путина и призвал, что пришло "его время действовать". Избранный президент США добавил, что "Китай может помочь" закончить войну в Украине тоже.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп сделал тревожное заявление для Украины.

Также "Комментарии" писали, что в США подвергли резкой критике Зеленского после встречи с Трампом. Заявили о неуважении к американскому народу.