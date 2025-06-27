Президент США Дональд Трамп сообщил, что США подписали торговое соглашение с Китаем. Он не рассказал детали по поводу договоренности, однако известно, что оно закрепляет обязательства Китая поставлять Штатам редкоземельные элементы. По словам главы Белого дома, торговое соглашение США также планируют заключить с Индией.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин

"Мы только вчера подписали с Китаем, верно? Только подписали с Китаем. У нас есть все. Мы не собираемся заключать соглашения со всеми. Некоторым мы пришлем письмо и просто скажем: Спасибо, вы будете платить 25–35–45%. У нас есть отличные сделки. У нас есть одна, возможно, с Индией, очень большая. Где мы намерены открыть Индию. В соглашении с Китаем мы начинаем открывать Китай. Вещи, которые раньше были почти невозможны".

Напомним, в начале апреля Трамп ввел таможенные пошлины на импорт продукции из большинства стран, однако уже 9 апреля приостановил действие этих тарифов на 90 дней. Острое противостояние в этой торговой политике возникло между США и Китаем. Обе стороны неоднократно повышали тарифы друг для друга, пока ставки не достигли 145% со стороны США и 125% со стороны Китая.

Также портал "Комментарии" писали , что министр обороны РФ Андрей Белоусов выступил на Совещании министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао, Китай. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минобороны РФ.

В ходе заседания глава вражеского военного ведомства отдельно остановился на проведении так называемой "специальной военной операции" в Украине. "Российские Вооруженные Силы ведут успешные наступательные действия", — заявил Андрей Белоусов.

После этого ложь путинского приспешника не закончилась и он продолжил клеветать на Украину, делая из нашего государства одного из главных террористов в мире. Он подчеркнул, что якобы осознавая неотвратимость поражения, Киев при поддержке европейских спонсоров делает ставку на террористические акты.