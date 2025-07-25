Трамп заявил о встрече с Путиным и Зеленским: что известно

Встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским, главой государства-агрессора Владимиром Путиным и, вероятно, президентом США Дональдом Трампом неизбежна.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Во время общения с представителями СМИ, транслируемого телеканалом SkyNews, президент Соединенных Штатов ответил на вопрос о вероятной встрече между Зеленским и Путиным при его участии.

"Это произойдет. Но такая встреча должна была состояться еще 3 месяца назад", — заявил Дональд Трамп.

Также Трампа спросили, будет ли он вводить против Путина вторичные санкции. И вот что он ответил

– Трамп: Мы рассматриваем всю ситуацию в целом. Может, нам придется.

– Журналист: Раньше, чем через 50 дней?

— Трамп: Возможно, да.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин уже принял стратегическое решение по войне . Если президент США Дональд Трамп примет решение передать Украине вооружение в случае неудачи попыток убедить Путина завершить войну, это может привести к двум возможным сценариям развития событий — как положительному, так и негативному. Об этом в интервью "Главреду" заявил военный аналитик, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

В положительном варианте Украина наносит поражение российским войскам, что может повлечь за собой крах действующей политической системы в России и даже развал государства. В то же время эксперт отмечает, что мир вряд ли стремится к полному уничтожению РФ, поскольку он удобен в качестве противника. Кроме того, Россия является ядерным государством и в случае критического поражения может предпринять крайние действия — вплоть до применения ядерного оружия, в частности против европейских стран.

"Однако, если мы начнем разгромлять армию РФ, Москва немедленно попытается инициировать переговоры, и тогда можно будет говорить о некоторых уступках с ее стороны. Хотя, скорее всего, это маловероятно", — считает он .



