Трамп заявил о желании изменить Конституцию США

Избранный президент США Дональд Трамп выразил желание внести изменения в 14 поправку в Конституции США, гарантирующей право на гражданство по праву рождения. Такие изменения Трамп хочет произвести уже в первый день своего президентства.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News рассказал, что, возможно, проведет референдум в США, чтобы внести изменения в Конституцию. Трамп назвал действующую систему предоставления гражданства в США "смешной" и заявил, что гражданство по праву рождения есть только в Соединенных Штатах, проигнорировав подобные законы в соседней Канаде.

"Мы должны положить этому конец", – категорически заявил Трамп.

Избранный президент США объяснил, что в прошлый раз не смог реализовать все свои планы по борьбе с мигрантами из-за пандемии коронавируса. Также Трамп пообещал подробнее рассмотреть вопрос о "мечтателях" — иммигрантах, прибывших в США в детском возрасте.

"Мы должны что-то сделать с "мечтателями". Они стали успешными, имеют работу или даже свой бизнес. Нам придется что-то с ними делать", – добавил Трамп.

14 поправка Конституции США была ратифицирована в 1868 году и гарантирует гражданство всем, кто родился на территории Соединенных Штатов. Для ее изменения требуется поддержка трех четвертей штатов, то есть 38 из 50 штатов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп назвал своим приоритетом в должности президента США борьбу с мигрантами.

Также "Комментарии" писали, что Трамп рассказал новые детали разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в Париже через посредство французского лидера Эмманюэля Макрона.