Издание Bloomberg пишет, что изменение позиции президента США Дональда Трампа по отношению к Владимиру Зеленскому лишает Украину оптимальных вариантов.

Фото: из открытых источников

Авторы статьи отмечают, что президент Украины может оказаться перед выбором — продолжать борьбу с Россией без поддержки США или согласиться на условия соглашения, которое Трамп заключит с президентом России Владимиром Путиным.

В публикации также указывается, что некоторые сторонники Украины в американском Конгрессе назвали критику Трампа предательством, а европейские союзники выразили готовность поддержать Зеленского. Однако, как отмечают авторы, не было заметно никаких действий по замедлению стремления Трампа к заключению соглашения.

Специалист Фонда Карнеги Кристофер Чиввис высказал предположение, что такой подход может являться тактикой для увеличения шансов на принятие "очень тяжелого соглашения" с Россией Украиной.

Кроме того, в статье отмечается, что нападки на Зеленского могут быть стратегией Трампа для давления на Киев, чтобы тот согласился на условия соглашения по украинским недрам, которое Зеленский отверг.

Отмечается также, что позицию Трампа приветствовали российские чиновники.

Как сообщает Associated Press, Трамп пытается убедить Зеленского в необходимости как можно быстрее договориться о завершении войны с Россией. Риторика президента США стала резко острой, и он обвинял Украину в том, что она является инициатором войны.

Как уже писал портал "Комментарии", уроженка Украины конгрессвумен США Виктория Спартц в недавней дискуссии между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом поддержала последнего. По ее словам, Зеленский подвел украинский народ.