Трамп знает, как посадить Зеленского и Путина за стол переговоров: подробности

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Ткачик Олеся
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сможет положить конец войне в Украине через 24 часа после вступления своей администрации в должность в январе 2025 года. Тем не менее, Кремль пока не демонстрирует готовности прекращать огонь, об этом в эфире 24 канала рассказал профессор оборонных исследований Майкл Кларк.
Трамп, Зеленский и Путин
По его мнению, обещание завершить войну "за 24 часа" может означать лишь капитуляцию одной из сторон, на что Украина вряд ли согласится.
Профессор обратил внимание на статью Кита Келлога и Фреда Флейтца, опубликованную в апреле 2024 года, излагающую их "дорожную карту" урегулирования конфликта. Кит Келлог, нынешний представитель Трампа по Украине и России, предлагал прекращение огня на линии столкновения.
Келлог также отметил необходимость создания международных сил для патрулирования демилитаризованной зоны и экономического восстановления Украины за счет замороженных российских активов.
Профессор Кларк подчеркнул, что ключом к реализации такого плана станет давление на Россию. По его словам, российский диктатор склонен преувеличивать свои позиции. С американской точки зрения его нужно будет заставить сесть за стол переговоров через усиление санкций и увеличение военной помощи Украине, добавил Кларк.
Он предположил, что, вероятно, на Москву придется давить больше, чем на Киев, чтобы вести переговоры на таких началах.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ заявляют о том, что Зеленский якобы цинично отказал Трампу .
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