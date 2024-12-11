Трамп знает, как посадить Зеленского и Путина за стол переговоров: подробности

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сможет положить конец войне в Украине через 24 часа после вступления своей администрации в должность в январе 2025 года. Тем не менее, Кремль пока не демонстрирует готовности прекращать огонь, об этом в эфире 24 канала рассказал профессор оборонных исследований Майкл Кларк.

Трамп, Зеленский и Путин

По его мнению, обещание завершить войну "за 24 часа" может означать лишь капитуляцию одной из сторон, на что Украина вряд ли согласится.

Профессор обратил внимание на статью Кита Келлога и Фреда Флейтца, опубликованную в апреле 2024 года, излагающую их "дорожную карту" урегулирования конфликта. Кит Келлог, нынешний представитель Трампа по Украине и России, предлагал прекращение огня на линии столкновения.

"В ней говорится о прекращении огня на линии столкновения, что означало бы, что у Украины нет доступа к около 20% своей территории. Но это замораживание без юридических обязательств", – отметил эксперт.

Келлог также отметил необходимость создания международных сил для патрулирования демилитаризованной зоны и экономического восстановления Украины за счет замороженных российских активов.

Профессор Кларк подчеркнул, что ключом к реализации такого плана станет давление на Россию. По его словам, российский диктатор склонен преувеличивать свои позиции. С американской точки зрения его нужно будет заставить сесть за стол переговоров через усиление санкций и увеличение военной помощи Украине, добавил Кларк.

"Сейчас я не знаю, было ли это приемлемо для Украины, Но, похоже, что администрация Трампа движется в направлении плана, изложенного Келлогом, с давлением как на Киев, так и на Москву, чтобы они сели за один стол", — подчеркнул Кларк.

Он предположил, что, вероятно, на Москву придется давить больше, чем на Киев, чтобы вести переговоры на таких началах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ заявляют о том, что Зеленский якобы цинично отказал Трампу .



