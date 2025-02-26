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Трампа бесять украинцы: названа причина такого отношения

Трамп хочет заключить соглашение по редкоземельным металлам с Украиной любой ценой

сегодня, 11:18
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Ткачик Олеся

Американскому президенту Дональду Трампу нужно отчитаться перед своими избирателями, что он вернул в США деньги, выделяемые "предшественником" для Украины, при чем с процентами, отмечает политолог Виктор Шлинчак.

Трампа бесять украинцы: названа причина такого отношения

Дональд Трамп

По его словам, именно это – первопричина, почему его команда так взялась за соглашение, которое не решает главный вопрос – как остановить кремлевского диктатора Владимира Путина в войне против Украины.

"Трамп пытается сделать то, что можно выдать за скорую победу. На внутреннем треке он наткнулся на стенку, пытаясь это исправить международными делами. Но и здесь не все получается так линейно, как представляли себе новоприбывшие жители Белого Дома. Это, конечно, бесит. Представляю, в каких выражениях Трамп покрывает выкарабкивающихся украинцев", — говорит Шлинчак.

Впрочем, он убежден, что сделка все же будет, потому что затягивание с ней уже идет Трампу в ущерб. Эксперт напомнил, что рейтинги американского президента после двух недель в должности уже начали двигаться вниз. И это при том, добавил политолог, что даже не дошло до решения ключевого вопроса – как заставить Россию и ее диктатора Владимира Путина хотя бы остановиться.

"Поэтому в ход идут "маленькие уступки" – вроде резолюции в ООН. Это как с кнопкой "перегрузка" при Обаме. Но судя по категоричным заявлениям Лаврова и Путина, "прогиб" пока не засчитан. А то, что даже республиканские СМИ пытаются предупредить Трампа от реверансов перед Москвой, дает повод не впадать в состояние неврастеника. По крайней мере, сегодня", – подчеркнул Шлинчак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленскому не рекомендуют лететь в Вашингтон, потому что там ему могут готовить ловушку.




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Источник: https://www.facebook.com/viktor.shlinchak/posts/pfbid02yuxQcMJm2ykQdAyBpDJjvgfj8f1CXvE5436U2UDFsGkAzwjnKSUHYKy9ZMgtn125l
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