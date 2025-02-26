Трампа бесять украинцы: названа причина такого отношения

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Ткачик Олеся
Американскому президенту Дональду Трампу нужно отчитаться перед своими избирателями, что он вернул в США деньги, выделяемые "предшественником" для Украины, при чем с процентами, отмечает политолог Виктор Шлинчак.
Дональд Трамп
По его словам, именно это – первопричина, почему его команда так взялась за соглашение, которое не решает главный вопрос – как остановить кремлевского диктатора Владимира Путина в войне против Украины.
Впрочем, он убежден, что сделка все же будет, потому что затягивание с ней уже идет Трампу в ущерб. Эксперт напомнил, что рейтинги американского президента после двух недель в должности уже начали двигаться вниз. И это при том, добавил политолог, что даже не дошло до решения ключевого вопроса – как заставить Россию и ее диктатора Владимира Путина хотя бы остановиться.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленскому не рекомендуют лететь в Вашингтон, потому что там ему могут готовить ловушку.
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