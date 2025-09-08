Трампа громко освистали на теннисном турнире (ВИДЕО)

Президента США Дональда Трампа встретили неоднозначно во время финала Открытого чемпионата США по теннису. Его появление на стадионе Артура Эша в Нью-Йорке 7 сентября повлекло задержку начала матча из-за усиленных мер безопасности, что вызвало волну недовольства среди зрителей.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Финал мужского одиночного разряда US Open между Карлосом Алькарасом и Яником Синнером начался с задержкой почти на 45 минут. Причиной стали дополнительные проверки, связанные с визитом Трампа, впервые за десять лет посетившего Открытый чемпионат США по теннису.

Длинные очереди у входов оставили тысячи людей за пределами стадиона даже тогда, когда матч уже стартовал. Теннисная легенда Мартина Навратилова поделилась фото возле стадиона, где толпа людей не смогла попасть внутрь из-за мер безопасности связанных с Трампом.

Очереди на стадион из-за визита Трампа на US Open

Когда Трамп появился на экранах арены, публика сначала встретила его аплодисментами. Однако вскоре овации переросли в громкий свист. Свидетели говорят, что многие фанаты разозлились из-за задержки и хаоса на входе в стадион.

Видео, как Трампа освистали на финале US Open:

Президента США на US Open сопровождали его зять Джаред Кушнер, внучка Арабелла и ряд чиновников, в том числе руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз и пресс-секретарь Каролина Левитт.

Несмотря на инцидент с задержкой, испанец Карлос Алькарас победил итальянца Яника Синнера со счетом 3:1 (2:6, 6:3, 1:6, 4:6). Благодаря этой победе 22-летний Алькарас снова поднялся на первую строчку мирового рейтинга ATP, сдвинув Синнера на вторую позицию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что это не первый раз, когда президента США освистывают на публичном мероприятии. Подобный инцидент произошел в июне, когда Дональда Трампа и Меланию освистали в театре.

Также "Комментарии" писали, что Трампа освистали его же поклонники. На видео попала обескураженная реакция президента США.