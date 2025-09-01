logo

Трампа хотят отстранить от должности президента США: пригрозили применить 25-ю поправку
Трампа хотят отстранить от должности президента США: пригрозили применить 25-ю поправку

Максин Уотерс призвала применить 25-ю поправку для отстранения Дональда Трампа с поста президента США.

1 сентября 2025, 13:30
Автор:
Slava Kot

В США снова актуализировалась тема 25-й поправки к Конституции, позволяющей отстранить президента от должности в случае его несостоятельности исполнять обязанности. Конгрессвумен от Калифорнии Максин Уотерс призвала применить этот механизм в отношении Дональда Трампа на фоне сообщений об ухудшении здоровья президента США.

Трампа хотят отстранить от должности президента США: пригрозили применить 25-ю поправку

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Вотерс выступила в эфире MSNBC, где жестко раскритиковав политику Трампа и его попытки усилить контроль над экономическими процессами, в частности, над Федеральной резервной системой.

"Он хочет контролировать ФРС. Он хочет иметь возможность определять процентные ставки. Он хочет иметь в совете директоров людей, которые будут делать именно то, что им говорят. Это очень опасно. Это задатки диктатора, который пытается контролировать всю экономику", — сказала Уотерс.

По мнению демократки, действия Трампа могут "перевернуть всю экономику", а значит, нужны решительные шаги, включая активацию 25-й поправки. Уотерс убеждена, что США находятся в опасном моменте.

"Пора обратиться к статье 25 Конституции США, чтобы определить его непригодность, определить, что с этим президентом что-то не так. Я бы посоветовала нам очень агрессивно говорить об опасности для этой страны и нашей демократии, а не играть с этим, потому что это, безусловно, одна из самых разрушительных вещей, которые мог бы сделать этот президент", — заявила Уотерс.

25-я поправка к Конституции США, принятая в 1967 году, устанавливает процедуру передачи президентских полномочий в случае, если глава государства физически или психически не способен выполнять свои обязанности. Вице-президент и большинство членов Кабинета могут объявить президента "неспособным" и передать власть вице-президенту. Президент может оспорить это решение, но если Конгресс подтвердит заключение большинством в две трети, устранение становится окончательным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп отреагировал на слухи о своей смерти серией очень странных сообщений в соцсетях.

Также "Комментарии" писали, что у Трампа проблемы со здоровьем.



Источник: https://www.newsweek.com/maxine-waters-25th-amendment-trump-fed-governor-removal-2122226
