Трампа может привести к Третьей мировой войне: дипломат предупредил об угрозе

Если Дональд Трамп действительно станет диктатором и захочет пересмотреть мировой порядок, это может привести к началу Третьей мировой войны. С течением времени он, вероятно, поймет последствия своих действий. Такое мнение высказал бывший посол Украины в США и России, а также бывший представитель страны при ООН Владимир Ельченко в интервью "РБК-Украина".

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Дипломат прокомментировал оценки внутренней и внешней политики Трампа, свидетельствующие о том, что президент США намерен стать первым диктатором в истории страны и даже возглавить "осью зла", а не бороться с ней.

"Я не верю в это, потому что американский истеблишмент и так называемое глубинное государство просто не позволят ему этого. Даже если он это желает. Надеюсь, он хочет совсем другого — получить Нобелевскую премию мира и отправиться на пенсию", — отметил Ельченко.

Дипломат также отметил, что радикальное изменение политики США и попытки Трампа перераспределить мир на зоны влияния между великими государствами ведут к серьезной угрозе миру.

"Если он хочет поделить планету и изменить баланс сил, это означает, что Китай захватит Тайвань, а в Африке начнутся новые войны, поскольку этот континент разделен условно, и там существуют многочисленные конфликты. И не только Тайвань — вся Юго-Восточная Азия полна претензий и конфликтов, как, например, Китай и Вьет и Вьет". влением ядерного оружия", — добавил он.

Ельченко объяснил, что подобные глобальные конфликты могут привести к тому, что страны начнут создавать ядерное оружие. Половина из 40 пороговых стран находится в Юго-Восточной Азии. Япония, Южная Корея, Индонезия, Вьетнам и Малайзия могут изготовить ядерное оружие в считанные месяцы, а Египет и Саудовская Аравия могут просто приобрести его.

"Ядерный режим нераспространения уже начинает трещать по швам, и если конфликты обострятся, это может привести к событиям, которые не остановит ни сила. Тогда мы вступим в Третью мировую войну. И я не думаю, что Трамп этого хочет. Если он этого еще не понимает, со временем ему это обязательно подскажут", — подытожил Ель.

Как уже писал портал "Комментарии", Россия уже фактически на второй официальной переговорной встрече пытаются подавить ослабление санкций. Российские участники переговоров попросили американских коллег рассмотреть возможность возобновления воздушного пространства США для российских самолетов и возобновления прямых рейсов между двумя странами.