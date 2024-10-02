Дональд Трамп, лидер республиканцев, заявил, что даже худший вариант соглашения с Россией был бы лучше текущей ситуации в Украине. По словам Тимоти Эша, экономиста и советника компании BlueBay Asset Management, эти заявления демонстрируют лояльность Трампа к российскому президенту Владимиру Путину. Об этом он сказал в интервью 24 каналу.

Трамп и Путин

Эш отметил, что пока Европа закупает оборонную продукцию у США, она имеет рычаги влияния. В случае победы Трампа на президентских выборах и изменения его подхода к поддержке Украины Европа может найти новых поставщиков.

По мнению экономиста, Трамп мало осведомлен о ситуации в Украине, в частности об аннексии Крыма и военной агрессии России на Донбассе. Его высказывания громкие, однако им не хватает глубины и понимания.

Эш не сомневается, что Трамп будет действовать в интересах Путина, подчеркивая, что Украина должна надеяться на поражение на выборах 2024 года, поскольку его победа может поставить под угрозу поддержку США в войне против России.

Экономист охарактеризовал Трампа как социопата, который ищет дружбы с автократическими лидерами типа Ким Чен Ина или Путина.

"Трамп – "пудель" Путина. Он будет делать все, что ему скажет. Вот такова реальность", — говорит экономист.

Относительно финансовой помощи Украине Эш отметил, что Трамп существенно преувеличивает ее объемы, которые на самом деле составляют около 75 миллиардов евро, а не 200–300 миллиардов долларов, как он утверждал.

При этом, добавил эксперт, США получают выгоду от войны благодаря продаже оружия Украине и Европе, активно закупающей оборонную продукцию из-за угрозы со стороны России. Большинство американских политиков поддерживают Украину на двухпартийной основе, понимая опасность России. Эш сомневается, что США будут продавать оружие России, но верят, что Европа будет оставаться важным рынком для американского вооружения.

Если Трамп прекратит поддержку Украины, Европа может отказаться от закупки американского оружия. Экономист считает, что у Европы есть возможность усилить свое влияние и создать собственную систему оборонных закупок, если интересы США изменятся.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский презентовал Трампу план победы Украины в войне с РФ.



