Трамп не хочет встречаться с Зеленским: кто может его убедить

Планируемая встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО стала возможной благодаря настойчивости европейских союзников. Такую позицию озвучил глава Центра совместных действий, политический деятель и бывший вице-премьер по евроинтеграции Олег Рыбачук в эфире телеканала "Киев 24".

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

По словам эксперта, сначала Трамп пытался избежать контактов с Зеленским — подобно тому, как это могло произойти на саммите G7. Впрочем, как отметил Рыбачук, американской делегации не удалось навязать свою линию — организаторы саммитов, как "Большой семерки", так и НАТО, четко настаивали на необходимости обсуждения темы Украины.

Политик подчеркнул, что лидеры стран-членов Альянса настояли на приглашении Зеленского, несмотря на то, что администрация США вроде бы не хотела этого. Кроме того, дополнительным фактором стал ужин, организованный королем Нидерландов — хозяином саммита, где избегание встречи было невозможным.

Рыбачук отметил, что Трамп очень хорошо считал настроения как Генсека НАТО, так и большинства стран-участниц. Для американского лидера было бы политически нецелесообразно демонстративно проигнорировать Зеленского.

Он также отметил стратегическое значение этой встречи, ведь решения саммита НАТО не только затрагивают вопросы безопасности Украины, но и предусматривают финансирование ее оборонных потребностей. Как пояснил Рыбачук, теперь помощь Украине будет относиться к вкладам стран НАТО в оборонный бюджет, так что фактически оборонные расходы на Украину станут частью общеевропейской безопасности.

"Нам это нужно, у нас сейчас Зеленский — наше самое мощное "ядерное оружие", и эта встреча — жизненно важна", — резюмировал Рыбачук, подчеркнув вес присутствия украинского президента на таких платформах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский последовал примеру Трампа и выдвинул резкую претензию НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам пленарного заседания Форума оборонной промышленности в Нидерландах, подчеркнул, что Кремль не демонстрирует никакого стремления завершить войну против Украины. Напротив, есть свидетельство того, что Москва готовит наступательные действия против стран НАТО. В этой связи он призвал государства-члены Альянса увеличить оборонные бюджеты, как того требует президент США Дональд Трамп.

Зеленский отметил, что Россия исключает все мирные инициативы, даже со стороны США, а Путин мыслит исключительно в военных категориях. По словам президента, российский лидер связывает свою политическую выживаемость с продолжением агрессии, что подтверждают украинские спецслужбы. Более того, существуют признаки подготовки к возможным атакам на территории стран НАТО.