Трампа не избежать больших неприятностей: в Конгрессе США выступили с категорическим предупреждением

Во время митинга в Вашингтоне, конгрессмен-демократ Эл Грин выступил с мощным заявлением, ставшим четким предупреждением для Дональда Трампа. Он объявил, что готовится подать импичмент и сравнил себя с библейским Давидом, противостоящим Голиафу. Об этом сообщает The Hill.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

5 апреля, во время выступления на митинге в округе Колумбия, Грин заявил, что Трамп "не заслуживает" оставаться в должности президента США. Он подчеркнул, что для успешного объявления импичмента необходима поддержка Сената, а также отметил, что хотя Трамп имеет огромное влияние (включая контроль над военными, Министерством юстиции и Республиканской партией), для каждого "Голиафа" всегда найдется свой "Давид".

"Нам нужен Сенат, который признает его виновным. И я хочу, чтобы вы знали, что я, этот Давид, внесу статьи импичмента против вас в течение 30 дней. Я иду за вами, господин Президент", — обратился Грин к демонстрантам, подчеркивая свою решительность.

Ранее Грин уже обещал представить статьи импичмента против Трампа, и теперь он подтвердил, что это произойдет в ближайшие 30 дней. По его словам, Трамп не заслуживает быть в должности президента, поскольку его действия угрожают основным ценностям свободы и правосудия.

"Вам нельзя доверять правительство, избранное народом и для народа, потому что вы угрожаете свободе и правосудию. Я следую за вами. Я — ваш Давид. Боже, благослови вас", — добавил Грин.

В ответ на эти заявления заместитель пресс-секретаря Белого дома Лиз Гастон подчеркнула, что позиция президента Трампа четкая — он продолжит защищать программы, такие как Социальное обеспечение, Medicare и Medicaid для тех, кто имеет на них право.

"С другой стороны, демократы выступают за предоставление этих выплат нелегальным иммигрантам, что может привести к банкротству этих программ и нанести ущерб американским пенсионерам", — отметила Гастон.

Напомним, что еще 5 февраля Грин заявлял, что подаст импичмент после того, как Трамп высказал идею о необходимости контроля над Полосой Газы, утверждая, что ситуация в Газе представляет угрозу справедливости в США. Во время митинга 5 апреля он также повторил свою позицию, отметив, что разрушение в Газе не должно превращаться в "курорт", а должно стать домом для палестинцев.

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