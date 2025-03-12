Трампа обвинили в "шантаже" Украины: о чем идет речь

Европейский парламент резко осудил действия администрации Дональда Трампа, направленные на давление на Украину с целью принудительного прекращения огня. Европейские законодатели заявили, что США фактически прибегают к шантажу, заставляя Киев согласиться на капитуляцию перед Россией, исключая Европейский Союз из процесса переговоров.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Как сообщает Politico, более 440 депутатов в 720-местном парламенте поддержали совместную декларацию, в которой выразили осуждение любых попыток заставить украинское руководство заключить "мирное соглашение" с Москвой. Они подчеркнули, что такие действия Вашингтона "контрпродуктивны и опасны", а также фактически поощряют Россию после трех лет ее вторжения в Украину.

Европарламентарии подчеркнули, что изменение внешнеполитической позиции США покидает ЕС в качестве ключевого союзника Украины. Соответственно страны-члены должны наращивать военную помощь Киеву, чтобы компенсировать снижение поддержки со стороны США.

Начиная со второго срока Трампа американская администрация приостановила поставки военной помощи и обмен разведданными с Украиной, настаивая на том, чтобы Киев согласился на переговоры с Москвой. Только после принятия Украиной 30-дневного перемирия Вашингтон частично восстановил поддержку. Однако в данный момент Россия еще не предоставила официальный ответ на эту инициативу.

Несмотря на то, что часть европейских политиков предлагала отложить голосование за резолюцию в связи с последними переговорами между США и Украиной, их позиция не получила поддержки большинства. Таким образом, Европейский Союз продолжает искать пути усиления собственной безопасности на фоне перемен в мировом разложении сил.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп начал угрожать Путину . Президент США Дональд Трамп сделал новые заявления по завершении переговоров в Саудовской Аравии. Он отметил, что Соединенные Штаты получили "положительные сигналы" и выразили надежду на успешное достижение прекращения огня. Об этом сообщает Sky News.

Дональд Трамп заявил, что теперь решение вопроса о прекращении огня зависит от Российской Федерации. Также он сообщил, что американская делегация отправится в Москву.