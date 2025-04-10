Трампа обвинили в том, что он разжигает конфликты и стал президентом войны

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно называл себя кандидатом мира, который положит конец международным конфликтам. Он обещал завершить войну России против Украины, остановить израильско-палестинское противостояние и применить дипломатические навыки для урегулирования глобальной нестабильности, отметил The Guardian Мохамад Баззи, директор Центра ближневосточных исследований имени Акопа Кеворкяна

Дональд Трамп

Однако, говорит эксперт, менее чем за 100 дней второго срока Трамп не только погрузил США во внутренний хаос, но и спровоцировал новые международные кризисы. В марте он приступил к авиаударам по хуситским формированиям в Йемене, которые блокировали судоходство в Красном море. Также Трамп выразил поддержку израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху после возобновления осады Газа и активизации военных действий. 28 марта Израиль нанес авиаудар по Бейруту — впервые с момента заключения американского перемирия с "Хезболлой", поставив под угрозу и без того нестабильное перемирие.

Как говорит эксперт, обещания Трампа покончить с американским военным вмешательством на Ближнем Востоке находили отклик в обществе, уставшем от затяжных войн. Однако, вопреки образу "миротворца", нынешняя администрация США при Трампе лишь усугубляет конфликты, отказываясь давить на союзников и поддерживая агрессоров.

В частности, эксперт напоминает, что в марте после конфликта с президентом Владимиром Зеленским Трамп прекратил военную поддержку Украины и остановил обмен разведданными, надеясь заставить Киев к уступкам для заключения перемирия с Россией.

Однако Трамп не оказывал давления на Владимира Путина, фактического агрессора. Лишь после того, как Зеленский согласился на ряд переговоров, Трамп частично возобновил помощь, однако предложения США Путин отверг, настаивая на капитуляционных условиях для Украины: демилитаризации, отказе от вступления в НАТО и признании оккупированных территорий, включая Крым, подчеркнул эксперт.

По словам Баззи, все говорит о том, что "кандидат мира" сам взялся за новые войны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп допустил позорный провал.



