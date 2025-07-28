Трампа обвинили в жульничестве (ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп заподозрен в манипуляциях во время игры в гольф в Шотландии. Видео с очевидным намеком на мошенничество попало в сеть и возобновило давние обвинения Трампа в нечестной игре, сопровождающие политика годами.

Трамп играет в гольф. Фото: Сет Вениг/AP

Во время недавнего визита в Шотландию Дональд Трамп был снят на видео во время игры на собственном поле Trump Turnberry. На быстро разлетевшихся соцсетями кадрах видно, как Трамп подъезжает на гольф-каре, а рядом с ним идут помощники в красной кепке, которых называют кедди.

В определенный момент становится заметно, как один из кедди незаметно подбрасывает мяч на поле. Через мгновение Трамп выходит из автомобиля с клюшкой в руках и подходит к мячу. Видео обрывается до момента удара, однако этого хватило для того, чтобы видео стало вирусным, а Трампа обвинили в жульничестве.

Инцидент актуализировал ряд выдвигавшихся ему ранее обвинений в нечестной игре Трампа. Еще в 2019 году спортивный журналист Рик Рейли в своей книге "Commander in Cheat" назвал Трампа "худшим мошенником всех времен" на гольф-поле, описывая случаи, когда тот "улучшал" свои позиции во время игры.

Звезды Голливуда также упоминали о сомнительном поведении президента. Актер Сэмюэл Л. Джексон после совместной игры заявил, что Трамп жулик заметив, "что я точно лучше его, я не мошенничаю". В ответ Трамп утверждал, что никогда не играл с Джексоном. Однако другой актер Энтони Андерсон еще в 2016 году также намекнул на мошенничество Трампа: "Я не скажу, что Трамп жульничает. Его кедди жульничает за него".

Дональд Трамп владеет сетью престижных гольф-клубов по всему миру, а первое поле он приобрел еще в 1999 году. К 2016 году компания Trump Organisation управляла уже 17 объектами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп бьет рекорды бездействия и играет в гольф около четверти своего президентского срока.