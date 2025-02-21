Трампа освистали его же поклонники: на видео попала обескураженная реакция президента США

В Белом доме произошла необычная ситуация, когда толпа сторонников президента США освистала Трампа после его слов о генеральном директоре Pfizer Альберте Бурле. Толпа не согласилась со словами Трампа и вместо аплодисментов в зале раздался осуждающий гул.

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

Дональд Трамп выступил в Белом доме по случаю Месяца афроамериканской истории, где представил разных гостей, в том числе руководителя Pfizer Альберта Бурла.

"У нас также есть глава Pfizer, поэтому я хочу его поблагодарить. Альберт Бурла является одним из великих, великих людей, одним из крупных бизнесменов", — сказал Трамп.

Однако вместо традиционных аплодисментов в зале воцарились освистывания директора фармацевтической компании, создавшей вакцину от COVID-19. Как видно на видео, ситуация вызвала недоумение на лице Трампа.

Как указывает CNN, производство вакцины от COVID-19 было "предметом гнева" среди поклонников Трампа.

Дональд Трамп и министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший 20 февраля встретились с директорами крупных фармацевтических компаний, чтобы обсудить некоторые ограничения указов Джо Байдена по поводу цен на определенные лекарства. CNN напоминает, что Кеннеди-младший уже давно распространяет ложные и обманчивые заявления о вакцинах и критиковал фармацевтические компании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Трамп мог благословить разработку и распространение COVID-19.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп дал Европе три недели, чтобы поддержать капитуляцию Украины. Американский президент, по словам финского политика, шантажирует европейцев выходом войск США из Европы.