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Главная Новости Мир США Трампа освистали его же поклонники: на видео попала обескураженная реакция президента США
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Трампа освистали его же поклонники: на видео попала обескураженная реакция президента США

После слов Дональда Трампа из толпы прозвучали освистывания.

сегодня, 14:00 comments1124
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Slava Kot

В Белом доме произошла необычная ситуация, когда толпа сторонников президента США освистала Трампа после его слов о генеральном директоре Pfizer Альберте Бурле. Толпа не согласилась со словами Трампа и вместо аплодисментов в зале раздался осуждающий гул.

Трампа освистали его же поклонники: на видео попала обескураженная реакция президента США

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

Дональд Трамп выступил в Белом доме по случаю Месяца афроамериканской истории, где представил разных гостей, в том числе руководителя Pfizer Альберта Бурла.

"У нас также есть глава Pfizer, поэтому я хочу его поблагодарить. Альберт Бурла является одним из великих, великих людей, одним из крупных бизнесменов", — сказал Трамп.

Однако вместо традиционных аплодисментов в зале воцарились освистывания директора фармацевтической компании, создавшей вакцину от COVID-19. Как видно на видео, ситуация вызвала недоумение на лице Трампа.

Как указывает CNN, производство вакцины от COVID-19 было "предметом гнева" среди поклонников Трампа.

Дональд Трамп и министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший 20 февраля встретились с директорами крупных фармацевтических компаний, чтобы обсудить некоторые ограничения указов Джо Байдена по поводу цен на определенные лекарства. CNN напоминает, что Кеннеди-младший уже давно распространяет ложные и обманчивые заявления о вакцинах и критиковал фармацевтические компании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Трамп мог благословить разработку и распространение COVID-19.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп дал Европе три недели, чтобы поддержать капитуляцию Украины. Американский президент, по словам финского политика, шантажирует европейцев выходом войск США из Европы.



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