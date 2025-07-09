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Трампа подменили: какие факты об этом говорят

Вернувшись в Белый Дом, настоящий Трамп должен в первые 24 часа выдвинуть пути ультиматум относительно полного выхода из Украины

9 июля 2025, 13:02
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Кравцев Сергей

Все больше намеков на то, что Дональда Трампа словно подменили. Это единственный рациональный вывод, который можно сделать из того интервью Трампа, которое обнародовало CNN и в котором он обещает разбомбить Москву, если пути нападет на Украину, а также Пекин, если Си Цзиньпин нападет на Тайвань. Такое мнение высказал политический эксперт Александр Кочетков.

Трампа подменили: какие факты об этом говорят

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что подобной дерзости не позволял себе никогда ни один президент США. Рейган лишь шутил перед началом радиоэфира, а Дж. Буш-младший обещал сделать это, но только с российскими силами вторжения в Грузию, а не с Москвой.

"И это еще невежественный осторожный Трамп во время своего первого срока пребывания в Белом Доме! Вернувшись в Белый Дом, настоящий Трамп должен был в первые 24 часа выдвинуть путину ультиматум относительно полного выхода из Украины, как и обещал во время предвыборной кампании, а затем начать валить по кремлю "Томагавками". Но этот, что на троне, вводит против всего мира драконовские тарифы, а путину лишь дает бесконечные две недели, чтобы тот нашел в середине себя тягу к миру...", – отметил Александр Кочетков.

По его мнению, президента Трампа подменили после покушения и сейчас, пожалуй, Штатами руководит российский робот Федор, запрограммированный в Сколково еще Чубайсом только обещать, но ничего не делать. И скоро Маск об этом расскажет подробно.

Читайте на портале "Комментарии" — если раньше официальный Вашингтон отмалчивался на помощь Украине, намекая, что этим должна заниматься исключительно Европа, то теперь из США звучат другие месседжи. Соединенные Штаты остаются самым большим поклонником Украины в мире и буду оказывать Киеву помощь столько, сколько нужно. Как передает портал "Комментарии", об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Госдепартамента Темми Брюс.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передачи Украине дополнительного зенитного ракетного комплекса Patriot. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The Wall Street Journal.




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