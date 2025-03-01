Трампа поймали на новой наглой лжи о войне в Украине

По состоянию на данный момент американский президент Дональд Трамп прикидывается гуманистом-миротворцем, который очень переживает за жизни солдат, говорит эксперт по международным вопросам Дмитрий Шульга.

Дональд Трамп

Впрочем, по его словам, во время первого президентства Трампа (2017-2020) во время так называемого "перемирия" на Донбассе погибли почти 500 украинских солдат и еще несколько сотен гражданских. Как подчеркнул эксперт, перемирие Минских договоренностей так никогда и не заработало. При этом, добавил Шульга, специальный посланник Трампа Курт Уолкер пытался разрешить этот конфликт и ничего не добился.

"Поэтому когда Трамп говорит, что если бы он был президентом, то войны бы не было – он лжет. Война была, просто он ее даже не замечал. А теперь еще и корчит обиженного, когда ему об этом напоминают. И поэтому угрожает прекратить помощь, которая спасает жизнь солдат. Есть политика, есть ложь, есть цинизм, и есть Трамп и Вэнс", – говорит Шульга.

По его мнению, Украина не смогла бы заключить надежное соглашение с Соединенными Штатами, потому что "не может быть крепкого соглашения с лжецами такого масштаба".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что во время встречи в Белом доме президент Дональд Трамп требовал капитуляции Украины. Об этом свидетельствует фраза Трампа о том, что у Украины нет карт на руках, а значит, по логике, нужно казаться. Впрочем, Владимир Зеленский не согласился с такими безосновательными требованиями. Именно поэтому и возник скандал, полагают эксперты. По их убеждению, теперь понятно только одно – не будет на фронте весеннее перемирие, о котором в последнее время очень много говорили. Также, вероятно, переговоров о мире в ближайшее время точно не будет.



