Трампа предадут даже соратники: когда ему грозит реальный импичмент

Дональд Трамп уже сталкивался с процедурой импичмента, однако тогда Сенат США оправдал его. В то же время нынешние действия президента могут снова привести к серьезным проблемам, отметил в эфире 24 канала политолог Владимир Фесенко. По его мнению, на возможность импичмента будут влиять как внутренняя, так и внешняя политика Трампа. Впрочем, по его прогнозам, самые большие трудности для президента могут возникнуть не в этом году.

Дональд Трамп

Политолог подчеркнул, что для инициирования импичмента необходимо большинство в Палате представителей, однако пока республиканцы там имеют преимущество над демократами.

"Если разрушительные процессы, происходящие сейчас внутри США, повлияют на Республиканскую партию, тогда ситуация может измениться", — отметил Фесенко.

В то же время политолог предположил, что в ближайшее время импичмент маловероятен. Однако он может стать частью более широкого политического процесса, в частности, столкновения с оппозиционной силой, критикующей деятельность Илона Маска в правительстве.

Кроме того, Фесенко напомнил, что несмотря на то, что Трамп уже больше месяца находится у власти, республиканцы до сих пор не смогли согласовать бюджет страны. По мнению Фесенко, это тоже может быть связано с деятельностью Маска. Не менее важным фактором является внешняя политика Трампа, в частности его решение о повышении пошлин для разных стран.

"Это приведет к инфляции в США, к росту цен, а Трамп обещал обратное. Это может ударить по его рейтингам и рейтингам республиканцев", – подчеркнул Фесенко.

По его прогнозу ситуация может обостриться ближе к ноябрю следующего года, когда в США состоятся выборы в Конгресс. Политическая и экономическая нестабильность могут усилиться, что окажет негативное влияние на репутацию республиканцев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что конгрессмен от Демократической партии Эл Грин, освистававший выступление президента США в Конгрессе, за что был изгнан из зала, заявил, что работает над импичментом для Трампа.





