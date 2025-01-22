Трампа предостерегли: какую ошибку он может допустить при разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп, имея желание как можно быстрее завершить российско-украинскую войну, из-за спешки может заключить выгодное для Кремля соглашение, считает политолог Константин Матвиенко.

Трамп хочет завершить войну. Фото из открытых источников

Политолог напомнил, что перед сменой главы Белого дома США ввели решительные санкции против российской нефтяной отрасли. В частности, ограничения наложены на суда по перевозке нефти, а также на страховые и нефтяные компании.

Эксперт отметил, что негативный эффект от ограничений не прогнозируется столь существенным, чтобы РФ оказалась в безвыходной ситуации.

"Санкции не заставят Кремль в ближайшее время начать переговоры о завершении войны в Украине", — считает политолог.

В этом контексте, отметил он, крайне важно, чтобы Дональд Трамп не соблазнился своим желанием как можно быстрее завершить российско-украинскую войну.

"Украине в ближайшее время необходимо консолидировать политику Запада по отношению к России. Трамп пока не демонстрирует склонности к консолидации, а наоборот усугубляет противоречия заявлениями о Канаде и Гренландии. Учитывая возможные кадровые назначения в США, возникают опасения, что к Трампу так и не придет понимание важности консолидации с западными странами. А это значит, что украинское общество и власть ждут непростые испытания", — резюмировал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что прекращение войны между Россией и Украиной станет официальной политикой США при президенте Дональде Трампе. Марко Рубио признал, что урегулирование конфликта потребует значительных усилий. "Москва и Киев будут вынуждены пойти на уступки. Подобные кризисы не разрешаются громкими публичными заявлениями, а требуют жесткой дипломатической работы, к которой США готовы приступить", — подчеркнул государственный секретарь США.