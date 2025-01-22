logo

BTC/USD

104124.36

ETH/USD

3245.41

LTC/USD

116.25

USD/UAH

42.40

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трампа предостерегли: какую ошибку он может допустить при разговоре с Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

Трампа предостерегли: какую ошибку он может допустить при разговоре с Путиным

Новый президент США стремится закончить войну

сегодня, 21:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Президент США Дональд Трамп, имея желание как можно быстрее завершить российско-украинскую войну, из-за спешки может заключить выгодное для Кремля соглашение, считает политолог Константин Матвиенко.

Трампа предостерегли: какую ошибку он может допустить при разговоре с Путиным

Трамп хочет завершить войну. Фото из открытых источников

Политолог напомнил, что перед сменой главы Белого дома США ввели решительные санкции против российской нефтяной отрасли. В частности, ограничения наложены на суда по перевозке нефти, а также на страховые и нефтяные компании.

Эксперт отметил, что негативный эффект от ограничений не прогнозируется столь существенным, чтобы РФ оказалась в безвыходной ситуации.

"Санкции не заставят Кремль в ближайшее время начать переговоры о завершении войны в Украине", — считает политолог.

В этом контексте, отметил он, крайне важно, чтобы Дональд Трамп не соблазнился своим желанием как можно быстрее завершить российско-украинскую войну.

"Украине в ближайшее время необходимо консолидировать политику Запада по отношению к России. Трамп пока не демонстрирует склонности к консолидации, а наоборот усугубляет противоречия заявлениями о Канаде и Гренландии. Учитывая возможные кадровые назначения в США, возникают опасения, что к Трампу так и не придет понимание важности консолидации с западными странами. А это значит, что украинское общество и власть ждут непростые испытания", — резюмировал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что прекращение войны между Россией и Украиной станет официальной политикой США при президенте Дональде Трампе. Марко Рубио признал, что урегулирование конфликта потребует значительных усилий. "Москва и Киев будут вынуждены пойти на уступки. Подобные кризисы не разрешаются громкими публичными заявлениями, а требуют жесткой дипломатической работы, к которой США готовы приступить", — подчеркнул государственный секретарь США.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mc2TFIYXd80&t=921s
Теги:

Новости

Все новости