Европейские союзники призывают США не выводить войска с континента, поскольку это может привести к дестабилизации обороны НАТО и подорвать усилия по сдерживанию российской агрессии, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Трамп может вывести войска из ЕС. Фото из открытых источников

Европейские чиновники пытаются политически доказать США преимущества присутствия американских войск на континенте и просят при принятии решения о сокращении сообщить их заранее.

По словам источников, администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, отзовет около 80 тысяч. военных, дислоцируемых в Европе и некоторых западных странах. Такое решение может подорвать усилия союзников по усилению способности сдерживать Россию. Также европейцы опасаются, что не получат заранее предупреждения о выводе войск, а узнают о решениях из медиа.

Высокопоставленный европейский дипломат рассказал, что европейцы пытались убедить США, что их войска создают политическую силу. Другой чиновник сказал, что перемещение по Штатам других военных ресурсов из Европы, таких как материально-техническое обеспечение, авиация и разведка. будет иметь большее влияние на потенциальные горячие точки в Азии, чем сокращение войск.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс в связи с обнародованными доказательствами участия китайских граждан в войне против Украины отметила роль Китая в поддержке российской агрессии. "Китай является главным спонсором России в войне в Украине. Китай поставляет почти 80% товаров двойного назначения, необходимых России для ведения войны. 80% поступает из Китая. Дальнейшее сотрудничество между этими двумя ядерными державами — Россией и Китаем — только углубит глобальную нестабильность и сделает Соединенные Штаты и другие страны менее безопасными, менее защищенными и менее процветающими", — заявила Тэмми Брюс.