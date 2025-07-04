Трампа прямым текстом назвали самым слабым президентом и обвинили в помощи Путину

Известный общественный деятель и легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек прокомментировал недавний ракетно-дроновый обстрел Киева.

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"Самый слабый президент! Дональд Трамп провел разговор с величайшим преступником XXI века Владимиром Путиным, после чего на украинскую столицу было направлено более 500 дронов и баллистических ракет. Среди пострадавших много детей. Трамп, похоже, делает все, чтобы поддержать империалистические амбиции Путина, не обращая внимания на страдания". X.

Следует подчеркнуть, что бывший хоккеист решительно выступает против участия спортсменов из России и Беларуси на международной арене с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Доминик Гашек – олимпийский чемпион 1998 года, а также двукратный обладатель Кубка Стэнли в 2002 и 2008 годах. Многие эксперты считают его одним из лучших голкиперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Напоминаем, что в ночь с 3 на 4 июля российские оккупационные войска совершили ракетно-дроновую атаку на Киев. В результате обстрелов было зафиксировано повреждение более чем на 13 объектах в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах столицы. По последним данным, в результате этой ночной атаки пострадали 23 жителя Киева, из которых 14 были госпитализированы, другим оказали медицинскую помощь амбулаторно или на месте.



Также пострадала железнодорожная инфраструктура города, из-за чего движение поездов осуществляется по измененным маршрутам.

Портал "Комментарии" уже писал, что польский министр иностранных дел Радослав Сикорский сообщил, что во время интенсивного обстрела Киева в ночь на 4 июля было повреждено здание консульского отдела посольства Польши.