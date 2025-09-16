Трампа разоблачили на "идиотской" лжи: что сказал президент США

Президент США Дональд Трамп снова оказался в центре критики из-за противоречивых высказываний. Американский лидер заявил, что 300 миллионов американцев скончались от наркотиков за прошлый год. Однако эта цифра оказалась далекой от реальности и вызвала волну насмешек с Трампа в соцсетях

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп комментировал военную операцию, проведенную США в начале сентября против вероятных наркоторговцев из венесуэльской группировки Tren de Aragua. По официальным данным, американские военные уничтожили лодку в международных водах, на которой перевозили наркотики. В результате удара погибли 11 человек.

После критики со стороны президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который назвал эту операцию "незаконной", Трамп ответил, что незаконны сами наркотики.

"Незаконны наркотики, которые были на лодке, наркотики, которые присылаются в нашу страну, и тот факт, что 300 миллионов человек умерли в прошлом году от наркотиков, вот что незаконно", — сказал Трамп.

Однако то, что Трамп назвал "фактом" далеко от реальности, ведь население США составляет около 340 миллионов. Согласно официальной статистике Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC), за 12 месяцев в США зафиксировано около 75 тысяч смертей от передозировки наркотиков. Даже если предположить, что Трамп говорил о глобальных масштабах, цифры тоже не совпадают. Всемирная организация здравоохранения сообщала, что в 2024 году наркотики в мире стали причиной около 600 тысяч смертей.

Заявление Трампа о смерти 300 миллионов человек не обошло критику в США. Кандидат в Конгресс от Калифорнии Эрик Гарсия иронически отреагировал на заявления президента.

"Почти все население США умерло от наркотиков в прошлом году!!! Кто-то, кто любит этого человека, должен оказать ему помощь", — написал Гарсия.

Соучредитель медиа MeidasTouch Бен Мейселас пошутил, что Трамп "ошибся всего на несколько нулей", а консервативный юрист Джордж Конвей высказался еще острее.

"Лучше всего в выходные было то, что у нас был перерыв от его идиотских заявлений", — сказал Конвей.

