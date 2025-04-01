Трампа разозлил и Зеленский, и Путин: Белый дом сделал громкое заявление

Президент США Дональд Трамп недоволен заявлениями украинского лидера Владимира Зеленского и правителя РФ Владимира Путина, сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Трамп раскритиковал Зеленского и Путина. Фото из открытых источников

Об этом она сказала, отвечая на вопрос, насколько Дональд Трамп уверен, что сможет заключить мирное соглашение. Она заверила, что американская сторона продолжает упорно работать над установлением мира в Украине.

"Президент Трамп прилагает невероятные усилия для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Он выразил свое недовольство комментариями, сделанными лидерами обеих сторон этого конфликта. Он выразил то, что, по его мнению, должно произойти для того, чтобы этот конфликт завершился", — заявила Кэролайн Левитт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский генерал Сергей Суровикин в октябре 2022 года рассматривал возможность нанесения тактического ядерного удара по ВСУ, чтобы остановить продвижение украинской армии через Днепр. Как пишет The New York Times, об этом стало известно по перехвату разговора американской стороной. К этому моменту разведка США оценивала возможность применения Россией ядерного оружия в 5-10%, но вскоре риск вырос до 50%.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом, рассказав ему об ударах РФ. "География и жестокость российских ударов не просто иногда, а буквально каждый день, каждую ночь показывает, насколько Путину плевать на дипломатию. Мы уже несколько недель имеем именно американское предложение о безусловном прекращении огня. И ежесуточно фактически в ответ на это предложение — российские дроны, российские бомбы, артиллерийские обстрелы, баллистика", — сказал Владимир Зеленский.