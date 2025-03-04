Трамп сделал "ядерное" предложение Путину: российский диктатор согласился

Президент США Дональд Трамп предложил российскому диктатору Владимиру Путину быть вовлеченным в переговоры с Ираном по ядерной программе Тегерана. Как сообщает Bloomberg, Кремль принял предложение администрации Трампа.

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

Bloomberg пишет, что 12 февраля во время телефонного разговора между Трампом и Путиным обсуждался вопрос ядерной программы Ирана. Впоследствии, 18 февраля во время переговоров в Саудовской Аравии между США и Россией была поднята снова тема ядерных переговоров.

На вопрос этих переговоров спикер Кремля Дмитрий Песков ответил о готовности Путина помочь США.

"Россия считает, что Соединенные Штаты и Иран должны решать все проблемы путем переговоров, и что Москва готова сделать для этого все, что в ее силах", — сказал Песков.

Считается, что после встречи в Эр-Рияде глава МИД РФ Сергей Лавров поделился деталями встречи США со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи, когда они встретились в Тегеране.

Однако пока непонятно, на какой стадии находятся эти переговоры и будет ли Иран благоприятен инициативе США, которая поступает через Россию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на угрозы Трампа, Иран пересмотрел свою ядерную программу и ускорил обогащение урана. По выводам МАГАТЭ, Иран может создать 6 ядерных бомб. Ядерная служба ООН выразила серьезную обеспокоенность, ведь Иран является единственной страной без ядерного оружия, активно производящей ядерный материал для оружия такими темпами.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на информацию о прекращении военной помощи США для Украины.