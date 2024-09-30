logo

BTC/USD

64047.07

ETH/USD

2644.00

LTC/USD

68.26

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

46.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трампа сравнили с «молодым» Зеленским: в чем особенность его кампании
commentss НОВОСТИ Все новости

Трампа сравнили с «молодым» Зеленским: в чем особенность его кампании

Кампания Трампа напоминает кампанию Зеленского, которую он проводил в 2019 году

30 сентября 2024, 17:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Президентская кампания Дональда Трампа напоминает кампанию Владимира Зеленского, которую он проводил в 2019 году, отметил военный, политолог Виктор Таран.

Трампа сравнили с «молодым» Зеленским: в чем особенность его кампании

Зеленский и Трамп

"Помните, тогда Зеленский ездил по Украине и в каждой области давал другие месседжи… И так же менял месседжи для иностранных партнеров. Тогда такой калейдоскоп месседжей от "сойдемся на середине" на Востоке до "мы сохраним язык" на Западе стал своеобразным тефлоновым щитом, который позволил сделать информационный хаос, дезорганизовать соперников, избежать критики, привлечь максимально разную выборку избирателей и победить. Вот здесь тоже", — говорит Таран.

По его словам, Трамп ездит по разным штатам и говорит разные месседжи. На первый взгляд, говорит эксперт, все выглядит спонтанно – на самом деле целеустремленное целясь в разные аудитории.

"Информационный хаос стал визитной карточкой кампании Трампа. Но это позволяет набирать баллы. Я не знаю чем закончится кампания в США, но как политтехнолог в прошлом не могу не оценить, как Трамп красиво разыгрывает эту карточку", — отметил Таран.

К сожалению, добавляет он, украинцы тоже стали жертвой этого информационного хаоса.

"Мы стали разменной монетой. Это не хорошо и не плохо. Это факт. Будем мудрее и давайте не рефлексировать на заявления кандидатов в президенты США. Помним – чтобы они сейчас не говорили, мы не знаем как они реально ведут себя после выигрыша", — отметил Таран.

По его словам, сейчас главная задача Украины не быть одетой в борьбу кандидатов в президенты США и сохранить двухпартийную поддержку и приверженность американским избирателям.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что республиканцы набросились на Зеленского с обвинениями.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/pfbid02z8kvC9DNJmh5BR91bwd7zKMbxVW6LVPhEvMqBy1rR2i6YfKrfCzBHATApaDBgAsgl
Теги:

Новости

Все новости