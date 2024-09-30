Трампа сравнили с «молодым» Зеленским: в чем особенность его кампании

Президентская кампания Дональда Трампа напоминает кампанию Владимира Зеленского, которую он проводил в 2019 году, отметил военный, политолог Виктор Таран.

Зеленский и Трамп

"Помните, тогда Зеленский ездил по Украине и в каждой области давал другие месседжи… И так же менял месседжи для иностранных партнеров. Тогда такой калейдоскоп месседжей от "сойдемся на середине" на Востоке до "мы сохраним язык" на Западе стал своеобразным тефлоновым щитом, который позволил сделать информационный хаос, дезорганизовать соперников, избежать критики, привлечь максимально разную выборку избирателей и победить. Вот здесь тоже", — говорит Таран.

По его словам, Трамп ездит по разным штатам и говорит разные месседжи. На первый взгляд, говорит эксперт, все выглядит спонтанно – на самом деле целеустремленное целясь в разные аудитории.

"Информационный хаос стал визитной карточкой кампании Трампа. Но это позволяет набирать баллы. Я не знаю чем закончится кампания в США, но как политтехнолог в прошлом не могу не оценить, как Трамп красиво разыгрывает эту карточку", — отметил Таран.

К сожалению, добавляет он, украинцы тоже стали жертвой этого информационного хаоса.

"Мы стали разменной монетой. Это не хорошо и не плохо. Это факт. Будем мудрее и давайте не рефлексировать на заявления кандидатов в президенты США. Помним – чтобы они сейчас не говорили, мы не знаем как они реально ведут себя после выигрыша", — отметил Таран.

По его словам, сейчас главная задача Украины не быть одетой в борьбу кандидатов в президенты США и сохранить двухпартийную поддержку и приверженность американским избирателям.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что республиканцы набросились на Зеленского с обвинениями.



