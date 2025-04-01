Трампа уничтожит туристический сектор США: стране не избежать больших потрясений

В феврале 2025 года, после первого месяца президентства Дональда Трампа, ряд экспертов выразили опасения по поводу серьезных вызовов для туристической отрасли США, вызванных его жесткой иммиграционной политикой. И, похоже, эти прогнозы начинают сбываться.

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Как сообщает The Independent, Соединенные Штаты традиционно входят в тройку самых посещаемых стран мира. Благодаря уникальным туристическим объектам и статусу международного бизнес-центра, только в 2023 году страну посетили 66,5 миллионов иностранных гостей. Ожидалось, что в 2024 году эта цифра будет еще выше.

Однако уже сейчас ситуация меняется. Резкий поворот администрации Трампа во внешней политике, напряженные отношения с союзниками и внутренние социальные изменения отрицательно сказываются на привлекательности США как туристического направления.

Согласно отчету исследовательской компании Tourism Economics, вместо прогнозируемого роста почти на 9% в 2025 году въездной туризм в США может сократиться на 5,5%. Если экономическая политика Вашингтона продолжит усиливать торговые войны, это может обернуться еще более значительным падением туристического потока, что чревато потерями в размере 18 миллиардов долларов только в этом году.

Уже сейчас фиксируется снижение количества туристов, особенно Канады, которая является крупнейшим источником международных посетителей США. После того как Трамп объявил о введении 25% пошлин на канадские товары, количество пересечений границы на некоторых пропускных пунктах в определенные дни упало на 45% по сравнению с прошлым годом. Авиакомпания Air Canada также сократила рейсы в США, включая популярные направления, такие как Лас-Вегас, из-за уменьшения спроса.

Исследование рынка Leger показало, что 36% канадцев, планировавших поездку в США, уже отказались от своих планов. Аналитическая компания OAG зафиксировала более 70% сокращения бронирований авиабилетов из Канады в США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди основных причин отказа от путешествий респонденты называют обострение политической ситуации, в частности риторику мигрантов, иностранцев и представителей ЛГБТК сообщества, которое, по их мнению, создает неблагоприятную атмосферу для туристов.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент США Дональд Трамп известен своими категорическими высказываниями по поводу незаконных мигрантов в стране. Мигранты, в свою очередь, пытаются подготовиться к президентству Трампа.