Трампа во время покушения могла спасти россиянка: о чем это свидетельствует

Телеграмм-канал "Типичная Рязань" первым сообщил сенсационную новость, что экс-президента Дональда Трампа якобы спасла девушка-каратистка из Рязани, пишет в Фейсбуке политолог, военный Тарас Березовец.

Покушение на Трампа

"Девушка-телохранитель, закрывшая Трампа от пуль, – рязанка Ирина С. Мастер спорта по рукопашному бою и каратэ, ученица рязанского тренера мастера спорта Ольги Новиковой и заслуженного тренера России Евгения Жирихова из Рязанской федерации рукопашного боя", – сообщил канал.

При этом "Типичная Рязань" указывает, что настоящее имя девушки изменено. Она родом из города Скопина. В 2000 году семья девушки переехала в США, где Ирина работала тренером, училась в университете и окончила школу частных телохранителей.

"Подтверждения этой информации нет. Но если она подтвердится, российский след может стать слишком наглядным. Фото каратистки и бодигарда Трампа однозначного ответа не дают", – отметил Березовец.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа было совершено покушение. Известно, что стрелок, убитый представителями секретной службы, действовал сам.

При этом эксперты считают, что покушение на Трампа неизбежно отразится на ситуации в Украине, и дело здесь не только в том, что он получил реальный шанс на победу на президентских выборах. По прогнозам он уверенно добавляет себе 5% голосов новых избирателей.

Эксперты говорят, что после покушений такого уровня всегда власти любой страны начинают усиливать средства безопасности, укрепляются спецслужбы, в чем-то урезаются права и возможности обычных граждан, и еще меняется на время общественное мнение. Значительная часть граждан начинает задумываться о собственной безопасности и внешняя политика уходит на второй план.





