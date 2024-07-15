Трампа во время покушения могла спасти россиянка: о чем это свидетельствует

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Ткачик Олеся
Телеграмм-канал "Типичная Рязань" первым сообщил сенсационную новость, что экс-президента Дональда Трампа якобы спасла девушка-каратистка из Рязани, пишет в Фейсбуке политолог, военный Тарас Березовец.
Покушение на Трампа
При этом "Типичная Рязань" указывает, что настоящее имя девушки изменено. Она родом из города Скопина. В 2000 году семья девушки переехала в США, где Ирина работала тренером, училась в университете и окончила школу частных телохранителей.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа было совершено покушение. Известно, что стрелок, убитый представителями секретной службы, действовал сам.
При этом эксперты считают, что покушение на Трампа неизбежно отразится на ситуации в Украине, и дело здесь не только в том, что он получил реальный шанс на победу на президентских выборах. По прогнозам он уверенно добавляет себе 5% голосов новых избирателей.
Эксперты говорят, что после покушений такого уровня всегда власти любой страны начинают усиливать средства безопасности, укрепляются спецслужбы, в чем-то урезаются права и возможности обычных граждан, и еще меняется на время общественное мнение. Значительная часть граждан начинает задумываться о собственной безопасности и внешняя политика уходит на второй план.
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