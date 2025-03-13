Трампа вызывает гнев среди американцев: шокирующие данные опроса

Действия президента США Дональда Трампа все больше вызывают недовольство среди обычных американцев, что отражено в результатах последних социологических исследований. Как отмечает Axios, особую обеспокоенность вызывает его экономическая политика.

Дональд Трамп. Фото: СNN

В своей предвыборной кампании Трамп обещал снижение цен, однако избиратели стали понимать, что его политика – от торговых конфликтов с ключевыми партнерами США до массовых депортаций – может привести к противоположному эффекту.

По результатам опроса, проведенного CNN в среду, лишь 45% из 1206 респондентов одобряют работу Трампа на посту президента, в то время как 54% выразили недовольство.

В частности, 56% избирателей не поддерживают его экономическую политику — это самый плохой показатель за весь его первый срок, согласно данным CNN. Кроме того, 61% опрошенных не одобряют его решение по тарифам, а 52% — его подход к федеральному бюджету.

Другой опрос, проведенный Эмерсон-колледжем во вторник среди 1000 зарегистрированных избирателей, показал, что рейтинг неодобрения Трампа составляет 45%.

Как отметил Спенсер Кимбалл, исполнительный директор Emerson College Polling, результаты указывают на то, что "начальный этап поддержки Трампа, похоже, подходит к завершению".

"Настоящим вызовом для Трампа станет то, как избиратели оценивают свое финансовое будущее", — добавил он.

В то же время, отмечается, что избиратели негативно оценивают его экономическую политику, считая, что тарифы могут вредить экономическому развитию, а также скептически относятся к его подходу к криптовалютам.

Трампа уже имеет серьезные последствия, которые выходят за пределы США, влияя на бизнес и общины. Так, индекс неопределенности для малого бизнеса, по версии Национальной федерации независимого бизнеса, в прошлом месяце достиг наивысшего уровня с 1980-х годов, при этом многие малые предприятия сообщают о повышении цен, сообщает MarketWatch.

Портал "Комментарии" уже писал, что Европейский парламент резко осудил действия администрации Дональда Трампа, направленные на давление на Украину с целью принудительного прекращения огня. Европейские законодатели заявили, что США фактически прибегают к шантажу, заставляя Киев согласиться на капитуляцию перед Россией, исключая Европейский Союз из процесса переговоров.