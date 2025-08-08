Трампа ждет жесткое испытание: на Западе раскрыли новый замысел Путина

Президент США Дональд Трамп убежден, что ключевые решения внешней политики принимаются не по дипломатическим каналам, а на личных переговорах между лидерами. Договоренность о прекращении войны в Украине с президентом РФ Владимиром Путиным могла бы стать его долгожданным дипломатическим достижением. Однако такая перспектива пока остается туманной, пишет The Wall Street Journal.

Фото: из открытых источников

Ранее Трамп пытался повлиять на ситуацию из-за давления на Киев и предложения уступок для Москвы, но сейчас он считает, что только экономическая изоляция России может принудить Кремль к уступчивости. В рамках этой стратегии он пригрозил новыми санкциями против государств, продолжающих закупать российские энергоносители. В частности, под санкционным риском оказалась Индия – на ее товары могут ввести пошлины до 50%, а также Китай и другие импортеры. Крайний срок – 8 августа.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что Трамп стремится встретиться не только с Путиным, но и с Владимиром Зеленским.

"Президент Трамп хочет провести переговоры как с Путиным, так и с Зеленским, потому что он стремится к завершению этой жестокой войны", — сказала она.

Путин, со своей стороны, заявил, что в принципе готов к диалогу с украинским лидером, но, по его мнению, время для этого еще не пришло. Однако Белый дом не исключает встреч Трампа с Путиным без участия Киева.

Если подобная встреча все же состоится, это станет серьезной проверкой дипломатических навыков Трампа. С начала его второго президентского срока прошло более 200 дней, а полномасштабная война продолжается. Источники сообщают, что Трамп все больше разочарован тем, что не может остановить конфликт.

В конце концов, он понял: мирное соглашение без согласия Украины и европейских союзников невозможно, ведь аннексированные территории остаются "красной линией" для большинства правительств.

Кроме того, остается сомнение в искренних намерениях Москвы.

"Путин четко показал, что для него война в Украине имеет приоритет над отношениями с Вашингтоном", — подчеркнула Алина Полякова, директор Центра европейской политики в США.

Еще одним усложнением является многолетний опыт Путина в ведении переговоров с американскими лидерами, что дает ему преимущество в таких диалогах.

Если переговоры терпят крах, Трамп вынужден будет сделать выбор: либо усиливать давление на Москву, в чем сам сомневается, либо выйти из процесса — как уже не раз угрожал.

"В любом случае, война будет продолжаться", — резюмировала Полякова.

Как уже писали "Комментарии", США отмечают необходимость активных действий как со стороны Украины, так и со стороны России для полного прекращения войны. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Теми Брюс в своем сообщении в сети Х (бывший Twitter).