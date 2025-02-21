Трамписты заранее спланировали кампанию против Зеленского и выдали темники

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Ткачик Олеся
Похоже, что в США готовились к конфликту с президентом Владимиром Зеленским и даже издали темники, что нужно говорить и как комментировать действия президента Украины, говорит политолог Петр Олещук. Впрочем, по его словам, американцы ошиблись в предвидении реакции президента, впрочем, методики почему-то не отменили.
Владимир Зеленский
Кроме того, эксперт подчеркнул, что Трамп методично сдает Украину не потому, что "обижен на Украину", или "обижен на украинского президента", он просто хочет перезагрузить отношения с Россией и активизировать торговлю, поскольку видит в этом не только выгоду от российских ресурсов, но и способ ослабления Китая из-за отрыва важного китайского сателлита.
При этом он убежден, что даже если все украинцы начнут прославлять "короля Трампа" – это ни на что не повлияет, потому что дело в геополитике и геополитических расчетах.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Трамп резко развернулся в сторону России.
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