Трамписты заранее спланировали кампанию против Зеленского и выдали темники

Похоже, что в США готовились к конфликту с президентом Владимиром Зеленским и даже издали темники, что нужно говорить и как комментировать действия президента Украины, говорит политолог Петр Олещук. Впрочем, по его словам, американцы ошиблись в предвидении реакции президента, впрочем, методики почему-то не отменили.

Владимир Зеленский

"У Трампа постоянно говорят, что Зеленский их "оскорбляет" и говорит какие-то "неправильные слова" и т.д. Смешно здесь то, что Зеленский как раз максимально выдержан и ни в одном заявлении не допустил даже косого взгляда в сторону Трампа. Очевидно, трамписты просто шуруют заготовленный темник. Их консультанты набросали тезисы о "несдержанности Зеленского" и "ненормативной лексике", они их и повторяют. Это говорит о том, что мы имеем дело со спланированной кампанией заранее", — подчеркнул политолог.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что Трамп методично сдает Украину не потому, что "обижен на Украину", или "обижен на украинского президента", он просто хочет перезагрузить отношения с Россией и активизировать торговлю, поскольку видит в этом не только выгоду от российских ресурсов, но и способ ослабления Китая из-за отрыва важного китайского сателлита.

"Украина – естественное препятствие на этом пути, которое нужно устранить. Но просто сдать большое демократическое государство как-то "не очень", поэтому сначала нужно его дискредитировать. Думаю, может дойти и до обвинений украинцев в каннибализме. На что не пойдешь ради геополитики? – отметил Олещук.

При этом он убежден, что даже если все украинцы начнут прославлять "короля Трампа" – это ни на что не повлияет, потому что дело в геополитике и геополитических расчетах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Трамп резко развернулся в сторону России.



