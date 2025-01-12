Трампу безразлично, как будет завершена война: чего хочет достичь на переговорах с Киевом и Кремлем

Новоизбранный президент США Дональд Трамп стремится в любых условиях заключить соглашение между Украиной и Россией, об этом в эфире "Эспрессо" заявил бывший советник госсекретаря США Мэтью Брайза.

Дональд Трамп

"Трамп хочет получить признание за заключение мирного соглашения. Его не волнует ни несправедливость, ни опасность, которую российское вторжение в Украину представляет для международного порядка и Европы. Для него важен сам факт достижения договоренности. Он стремится стать тем, кто убедит Украину и Россию остановить войну. Условия соглашения для него не имеют значения; Брайза.

По его убеждению, Трамп хочет получить так называемый кредит доверия за заключение сделки и условия этого соглашения его мало беспокоят.

"Его не беспокоит несправедливость или опасность, которую вторжение России в Украину несет для международного порядка и Европы. Для него важна сама сделка. Он хочет быть тем, кто ее заключит, убедив Украину и Россию договориться о прекращении войны. Ему не очень важно, на каких условиях она состоится; главное для него – быть тем, кто ее достигнет", — отметил эксперт.

При этом он предположил, что на протяжении всей своей каденции Трамп сосредоточится на том, что будет заключать разные соглашения, ведь именно в этом считает себя настоящим мастером.

Кроме того, Брайза отметил, что Трамп не будет говорить о том, что Россия и ее диктатор Владимир Путин поступили несправедливо или нарушила международное право, напав на Украину. Правда в том, говорит эксперт, что новоизбранному президенту США совершенно безразлично. И именно этот подход позволяет ему заявлять, что США должны аннексировать суверенную Канаду или суверенную территорию Дании, например Гренландию.

То есть, указывает Брайза, Трампу не важно международное право. По его мнению, политик сосредоточен только на одном – достижение соглашений здесь и сейчас. Впрочем, эксперт отмечает, что, по всей видимости, Трамп не понимает до конца последствия своих заявлений об аннексии Америкой, например, Гренландии или Каанады.

"В этот момент он теряет любое реальное юридическое или моральное оправдание для противодействия таким действиям, как захват Китаем Тайваня, продолжение Россией войны в Украине или потенциальному наступлению на Восточную Польшу или страны Балтии", — подчеркнул дипломат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп заявил о том, что его команда готовит встречу с Путиным.



