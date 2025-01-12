Трампу безразлично, как будет завершена война: чего хочет достичь на переговорах с Киевом и Кремлем

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Ткачик Олеся
Новоизбранный президент США Дональд Трамп стремится в любых условиях заключить соглашение между Украиной и Россией, об этом в эфире "Эспрессо" заявил бывший советник госсекретаря США Мэтью Брайза.
Дональд Трамп
По его убеждению, Трамп хочет получить так называемый кредит доверия за заключение сделки и условия этого соглашения его мало беспокоят.
При этом он предположил, что на протяжении всей своей каденции Трамп сосредоточится на том, что будет заключать разные соглашения, ведь именно в этом считает себя настоящим мастером.
Кроме того, Брайза отметил, что Трамп не будет говорить о том, что Россия и ее диктатор Владимир Путин поступили несправедливо или нарушила международное право, напав на Украину. Правда в том, говорит эксперт, что новоизбранному президенту США совершенно безразлично. И именно этот подход позволяет ему заявлять, что США должны аннексировать суверенную Канаду или суверенную территорию Дании, например Гренландию.
То есть, указывает Брайза, Трампу не важно международное право. По его мнению, политик сосредоточен только на одном – достижение соглашений здесь и сейчас. Впрочем, эксперт отмечает, что, по всей видимости, Трамп не понимает до конца последствия своих заявлений об аннексии Америкой, например, Гренландии или Каанады.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп заявил о том, что его команда готовит встречу с Путиным.
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