Трампу это точно не понравится: обновленный рейтинг президента США

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Кречмаровская Наталия
Согласно последнему опросу, проведенному Quinnipiac University, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до 38%. Это самый низкий показатель за его второй срок в должности, пишет The Hill.
Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"
Опрос, проведенный в июне, показал, что одобряют работу Трампа 38% зарегистрированных избирателей, тогда как 54% не одобрили.
В феврале наметилась тенденция к снижению – 45% избирателей были удовлетворены Трампом, в марте уже 42%, а в апреле – 41%.
Главной темой Трампа остается иммиграция – ее одобряют 43% и не одобряют 54%. Эти показатели несколько снизились с апреля, когда 45% одобряли и 50% не одобряли его действия по иммиграции.
Относительно вопроса о депортациях, 40% одобрили, а 56% не одобрили, что несколько ниже, чем в апреле, когда 42% одобрили, а 53% не одобрили.
Отмечается, что последний опрос был проведен с 5 по 9 июня. В нем приняли участие 1265 избирателей, которые сами идентифицировали себя как зарегистрированные. Погрешность составляет 2,8 процентных пункта.
Напомним: портал "Комментарии" писал о резонансном заявлении Трампа о завершении войны в Украине.
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