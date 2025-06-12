Трампу это точно не понравится: обновленный рейтинг президента США

Согласно последнему опросу, проведенному Quinnipiac University, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до 38%. Это самый низкий показатель за его второй срок в должности, пишет The Hill.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Опрос, проведенный в июне, показал, что одобряют работу Трампа 38% зарегистрированных избирателей, тогда как 54% не одобрили.

"Эти результаты впервые с момента возвращения Трампа на должность в январе, когда его рейтинг одобрения работы упал ниже 40%, тогда у него был рекордно высокий рейтинг одобрения работы в 46%", — пишет издание.

В феврале наметилась тенденция к снижению – 45% избирателей были удовлетворены Трампом, в марте уже 42%, а в апреле – 41%.

Главной темой Трампа остается иммиграция – ее одобряют 43% и не одобряют 54%. Эти показатели несколько снизились с апреля, когда 45% одобряли и 50% не одобряли его действия по иммиграции.

Относительно вопроса о депортациях, 40% одобрили, а 56% не одобрили, что несколько ниже, чем в апреле, когда 42% одобрили, а 53% не одобрили.

Одобрение Трампа составляет 40% по экономике, 38% — по торговле, 37% — по университетам, 35% по поводу конфликта между Израилем и ХАМАС и 34% — по войне между Россией и Украиной.

"В то время как российско-украинская война продолжается уже третий год, американцы четко дают понять, что им мало интересно, как администрация Трампа решает ситуацию", — объяснил аналитик опросов Университета Квинипиак Тим Маллой.

Отмечается, что последний опрос был проведен с 5 по 9 июня. В нем приняли участие 1265 избирателей, которые сами идентифицировали себя как зарегистрированные. Погрешность составляет 2,8 процентных пункта.

Напомним: портал "Комментарии" писал о резонансном заявлении Трампа о завершении войны в Украине.



