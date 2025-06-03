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Трампу готовят серьезную политическую ловушку: стало известно об угрозе президенту США

Российский правитель уверен, что сможет получить еще больше уступок, ведь Трамп сейчас оказался в невыгодном положении.

3 июня 2025, 20:30
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Клименко Елена

Российский диктатор Владимир Путин активно использует неопределенность поведения президента США Дональда Трампа, чтобы максимально выгодно продвинуть свои интересы. Глава Кремля избегает сложных стратегий, но постоянно повышает ставки, заставляя Трампа оказываться в безвыходной ситуации, считает политолог, преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петр Олещук.

Трампу готовят серьезную политическую ловушку: стало известно об угрозе президенту США

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, Путин убежден, что нынешние проблемы Трампа на внутриполитической арене США позволяют ему получить еще больше уступок и влияния. В то же время, Кремль продолжает вести игру, демонстрируя готовность к переговорам, но выдвигая жесткие условия. Фактически Путин "клеит дурака": формально не отказывается от диалога и мира, но фактически тянет время и не намерен идти на настоящие уступки.

Политолог подчеркнул, что Трамп не может позволить себе такое поведение, ведь ситуация в США, особенно в Республиканской партии, не способствует длительным затяжным договоренностям. Постоянно откладываемые обещания о скорых переговорах превращают Трампа в объект насмешек, а его однопартийцы пытаются дистанцироваться от него.

Олещук подчеркнул, что если Трамп и дальше будет медлить с решениями, это может серьезно подорвать его собственный авторитет и репутацию Республиканской партии в целом. Таким образом, Кремль, используя тактику затягивания времени, пытается максимизировать свои выгоды, а США из-за внутренних проблем не могут адекватно ответить на эти действия.

Портал "Комментарии" писал, что Российский диктатор Владимир Путин может остановить войну против Украины в любой момент и объявить о победе России. Российская пропаганда создает иллюзию полной безоговорочной победы для большинства граждан РФ.



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Источник: https://glavred.net/world/putin-valyaet-duraka-i-zatevaet-igru-protiv-trampa-oleshchuk-opisal-ugrozu-prezidentu-ssha-10670267.html
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