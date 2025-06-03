Российский диктатор Владимир Путин активно использует неопределенность поведения президента США Дональда Трампа, чтобы максимально выгодно продвинуть свои интересы. Глава Кремля избегает сложных стратегий, но постоянно повышает ставки, заставляя Трампа оказываться в безвыходной ситуации, считает политолог, преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петр Олещук.

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По словам эксперта, Путин убежден, что нынешние проблемы Трампа на внутриполитической арене США позволяют ему получить еще больше уступок и влияния. В то же время, Кремль продолжает вести игру, демонстрируя готовность к переговорам, но выдвигая жесткие условия. Фактически Путин "клеит дурака": формально не отказывается от диалога и мира, но фактически тянет время и не намерен идти на настоящие уступки.

Политолог подчеркнул, что Трамп не может позволить себе такое поведение, ведь ситуация в США, особенно в Республиканской партии, не способствует длительным затяжным договоренностям. Постоянно откладываемые обещания о скорых переговорах превращают Трампа в объект насмешек, а его однопартийцы пытаются дистанцироваться от него.

Олещук подчеркнул, что если Трамп и дальше будет медлить с решениями, это может серьезно подорвать его собственный авторитет и репутацию Республиканской партии в целом. Таким образом, Кремль, используя тактику затягивания времени, пытается максимизировать свои выгоды, а США из-за внутренних проблем не могут адекватно ответить на эти действия.

Портал "Комментарии" писал, что Российский диктатор Владимир Путин может остановить войну против Украины в любой момент и объявить о победе России. Российская пропаганда создает иллюзию полной безоговорочной победы для большинства граждан РФ.