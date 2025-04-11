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Трампу лопнуло терпение: сделал заявление о России

Трампу призвал Путина начать "действовать" из-за ситуации в войне в Украине.

сегодня, 17:03
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Автор:
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна начать делать шаги для окончания войны в Украине. По его словам, в этой "бессмысленной" войне гибнет "слишком много людей".

Трампу лопнуло терпение: сделал заявление о России

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social опубликовал сообщение, где впервые за долгое время призвал российского диктатора Владимира Путина начать действовать по процессу окончания войны в Украине.

"Россия должна действовать. Слишком много людей погибает, тысячи в неделю, в ужасной и бессмысленной войне – войне, которой никогда не должно было произойти, и не случилось бы, будь я президентом!!!", — написал Трамп.

Трампу лопнуло терпение: сделал заявление о России - фото 2

Трамп призвал Путина к окончанию войны в Украине

Заявление президента США было опубликовано на фоне поездки представителя Трампа Стива Виткоффа в Россию, где он должен встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным. Как пояснил Песков, российский диктатор планирует обсудить вопросы войны в Украине с Виткоффом через которого передаст свои "беспокойства" Трампу.

Кроме того, сообщение Трампа было написано через месяц после того, как США предложили осуществить временное перемирие, на которое согласилась Украина, тогда как Путин постоянно выставлял свои условия, в частности, относительно возможности снять санкции с России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трампа разозлили заявления Путина и он установил дедлайн для российского диктатора о временном прекращении огня на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, как Дональд Трамп подвергся разгромной капитуляции и был вынужден изменить свое первоочередное решение по введению новых тарифов для большинства стран мира.



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Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114319592702753512
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