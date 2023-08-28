Трампа могут снять с президентских выборов: неожиданная причина в Конституции США

Дональду Трампу предъявляют множество уголовных обвинений, однако они не являются препятствием для его участия в президентских выборах в 2024 году. Однако есть одна поправка, которая может Трампу запретить участвовать в президентской гонке.



Американский политик Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Конституция США имеет лишь несколько четких требований к президенту. Им может стать лицо, родившееся в США, прожившее в стране не менее 14 лет и старше 35 лет. Вместе с тем, запрещено выдвигаться, если президент был два полных срока лидером страны. Ни одно из этих требований не избавляет Трампа от участия в выборах, так же это касается и обвинений.

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Однако 14 правка Конституции США может запретить Трампу баллотироваться в президенты. Она касается того, что ни один человек, участвовавший в восстании, или оказывавший помощь врагу, не может занимать пост президента.

Два ученых, Уильям Боде и Майкл Стоукс, в статье University of Pennsylvania Law Review указывают, что такие формулировки запрещают Трампу принимать участие в президентских выборах из-за его помощи и участия в восстании на Капитолий в 2021 году.

"Я думаю, что это действительно очень четко. Это общие требования, поэтому они касаются любого, кто подстрекает к восстанию или мятежу", — считает профессор права Стивен Калабрези.

Эта поправка уже применялась к американским политикам, однако не к кандидату в президенты. Правозащитная группа CREW в сентябре прошлого года отстранила от должности комиссара округа Нью-Мексико из-за его участия в нападении на Капитолий США 6 января.

Юрист Брайант Месснер объявил, что он намерен начать процесс по устранению Трампа от участия в президентских выборах.

"Я действительно не считаю себя таким, кто обращается против Трампа, как бы странно это ни звучало. Я люблю эту страну. Я служил этой стране. И я верю, что кто-то должен выступить в защиту Конституции", — сказал Месснер, который в 2020 году поддерживал Трампа.

Представители Трампа отреагировали на ситуацию и заявили, что это вмешательство в президентские выборы.

"То, что делают эти недемократические организации, является откровенным вмешательством в выборы и фальсификацией. Они хотят лишить американский народ возможности избрать Дональда Трампа", — сказал спикер Трампа Стивен Ченг.

Юристы указывают, что сейчас главной проблемой 14 поправки Конституции США является то, действительно ли штурм Капитолия в 2021 году можно трактовать как восстание, или это был протест, который вышел из под контроля, однако не достиг уровня восстания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп призвал США прекратить поддерживать Украину в войне против России.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский указал, если Байден использовал тактику Трампа, то мог завершить войну за 5 минут. Однако это было бы не положительным решением для Украины.