Администрация Дональда Трампа намерена провести 14 июня военный парад в Вашингтоне. Таким образом, планируется отметить 79-й день рождения президента США.

Трамп готовится ко дню рождения. Фото из открытых источников

Сообщается, что планирование военного парада в столице США началось еще в прошлом году и было приурочено к 250-летию американской армии.

Представитель армии США Дэйв Батлер сказал, что Пентагон работает с Белым домом и несколькими правительственными учреждениями над тем, чтобы "сделать празднование событием национального уровня".

По информации медиа, военная колонна может растянуться почти на шесть километров – от здания Пентагона до Белого дома.

Как известно, во время первого президентского срока Дональд Трамп приказал Пентагону спланировать большой военный парад после того, как посетил Париж и воодушевился мероприятием ко Дню взятия Бастилии во Франции. Однако парад отменили из-за стоимости и критики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что французские военные одними из первых будут в Украине для обеспечения безопасности после окончания войны. По словам украинского президента, в миротворческий контингент войдут, кроме французских, английские войска. "Когда и в каком количестве прибудут миротворцы — не могу сказать. Такие у нас договоренности с союзниками", — сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский ожидает, что США усилят санкции против РФ за отказ от прекращения огня. Владимир Зеленский надеется, что ужесточение санкций США против России состоится в ближайшее время. "Я знаю – по крайней мере, у нас есть такая информация – что Америка близка к соответствующим мерам. Посмотрим, будет ли это. Это не пророчество, это просто информация, которая есть. Насколько она соответствует реалиям – мы просто с вами увидим в ближайшее время", – отметил украинский президент.