logo

BTC/USD

86940.14

ETH/USD

2076.02

LTC/USD

92.77

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трампу не понравился его портрет в Капитолии: он назвал его «преднамеренно обезображенным»
commentss НОВОСТИ Все новости

Трампу не понравился его портрет в Капитолии: он назвал его «преднамеренно обезображенным»

Президент США потребовал снять свой портрет в Капитолии: Трамп назвал его «преднамеренно обезображенным»

сегодня, 09:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент США Дональд Трамп выразил негодование из-за нового портрета в Капитолии штата Колорадо. Об этом он написал в Truth Social, сообщает портал "Комментарии".

Трампу не понравился его портрет в Капитолии: он назвал его «преднамеренно обезображенным»

Портрет Дональда Трампа в Капитолии

"Никому не нравится плохая картина или портрет, но тот, что висит в Колорадо, в Капитолии штата, размещенный губернатором, вместе со всеми другими президентами, был намеренно обезображен до такого уровня, которого даже я, возможно, никогда не видел раньше. Художница нарисовала президента Обаму и он выглядит великолепно, но изображающий меня действительно самый худший. Она, вероятно, потеряла свой талант с возрастом", — написал Трамп.

Трамп сказал, что он предпочел бы не иметь картины вообще, чем иметь сейчас существующую. Он также заявил, что многие жители Колорадо звонили к власти штата с просьбой изменить или снять ее.

Стоит отметить, что портрет действительно немного далек от реальности. Художница изобразила президента с непропорциональным овалом лица, с довольно большими щеками и узкими глазами.

Трампу не понравился его портрет в Капитолии: он назвал его «преднамеренно обезображенным» - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Дональд Трамп-младший, старший сын 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа, известен своей страстью к активному отдыху и охоте. В своем Instagram сын американского президента опубликовал фото и видео с подводной рыбалки, куда он отправился с женой и четырьмя детьми на яхте.

На фото он в акваланге позирует с пойманными крупными рыбами, в океане с детьми и рыбой-львом, которую охотился на копье. Относительно старейшей дочери Трампа-младшего Каи, он сообщил, что она не смогла к ним присоединиться из-за турнира по гольфу, которым девушка активно занимается.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости