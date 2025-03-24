Трампу не понравился его портрет в Капитолии: он назвал его «преднамеренно обезображенным»

Президент США Дональд Трамп выразил негодование из-за нового портрета в Капитолии штата Колорадо. Об этом он написал в Truth Social, сообщает портал "Комментарии".

Портрет Дональда Трампа в Капитолии

"Никому не нравится плохая картина или портрет, но тот, что висит в Колорадо, в Капитолии штата, размещенный губернатором, вместе со всеми другими президентами, был намеренно обезображен до такого уровня, которого даже я, возможно, никогда не видел раньше. Художница нарисовала президента Обаму и он выглядит великолепно, но изображающий меня действительно самый худший. Она, вероятно, потеряла свой талант с возрастом", — написал Трамп.

Трамп сказал, что он предпочел бы не иметь картины вообще, чем иметь сейчас существующую. Он также заявил, что многие жители Колорадо звонили к власти штата с просьбой изменить или снять ее.

Стоит отметить, что портрет действительно немного далек от реальности. Художница изобразила президента с непропорциональным овалом лица, с довольно большими щеками и узкими глазами.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Дональд Трамп-младший, старший сын 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа, известен своей страстью к активному отдыху и охоте. В своем Instagram сын американского президента опубликовал фото и видео с подводной рыбалки, куда он отправился с женой и четырьмя детьми на яхте.

На фото он в акваланге позирует с пойманными крупными рыбами, в океане с детьми и рыбой-львом, которую охотился на копье. Относительно старейшей дочери Трампа-младшего Каи, он сообщил, что она не смогла к ним присоединиться из-за турнира по гольфу, которым девушка активно занимается.